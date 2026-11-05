Fanny Ghassani Akhirnya Hamil Anak Pertama Setelah 9 Tahun Penantian

JawaPos.com - Fanny Ghassani datang dengan kabar bahagia. Setelah hampir sembilan tahun menantikan kehadiran buah hati, istri Erwan Agustian Priyambudi itu akhirnya mengumumkan kehamilan anak pertama mereka.

Kabar tersebut dibagikan Fanny melalui unggahan akun Instagram pribadinya, @fannyghassani. Dalam postingan tersebut, Fanny memperlihatkan hasil pemeriksaan USG yang memperlihatkan calon buah hati mereka. Momen haru itu semakin terasa ketika sang suami memberikan kecupan mesra kepada dirinya.

Fanny mengungkapkan rasa syukur karena doa yang selama ini dipanjatkan bersama sang suami akhirnya mendapatkan jawaban dari Tuhan.

"Alhamdulillah. Setelah penantian selama 9 tahun akhirnya doa kami terkabulkan," tulis Fanny Ghassani dalam keterangan unggahannya.

Perempuan berusia 35 tahun itu juga meminta doa dari penggemar dan warganet agar dirinya dan calon buah hati senantiasa diberikan kesehatan selama masa kehamilan hingga persalinan nanti.

Fanny berharap seluruh proses kehamilan hingga persalinan dapat berjalan lancar. Ia pun menyampaikan pesan penuh kasih kepada calon anaknya yang diperkirakan bakal lahir di tahun depan.

"Mohon doanya agar kami diberikan kesehatan dan kelancaran dalam prosesnya ya teman-teman. Sehat-sehat ya nak! Sampai jumpa tahun depan sayang," ungkapnya.

Pengumuman kehamilan Fanny Ghassani ini langsung disambut antusias oleh sejumlah rekan sesama selebriti. Kolom komentar unggahannya dipenuhi ucapan selamat dan doa.