Fanny Ghassani Akhirnya Hamil Anak Pertama Setelah 9 Tahun Penantian

Fanny Ghassani mengumumkan kehamilan anak pertama melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. (Instagram: fannyghassani)
JawaPos.com - Fanny Ghassani datang dengan kabar bahagia. Setelah hampir sembilan tahun menantikan kehadiran buah hati, istri Erwan Agustian Priyambudi itu akhirnya mengumumkan kehamilan anak pertama mereka.
Kabar tersebut dibagikan Fanny melalui unggahan akun Instagram pribadinya, @fannyghassani. Dalam postingan tersebut, Fanny memperlihatkan hasil pemeriksaan USG yang memperlihatkan calon buah hati mereka. Momen haru itu semakin terasa ketika sang suami memberikan kecupan mesra kepada dirinya.
Fanny mengungkapkan rasa syukur karena doa yang selama ini dipanjatkan bersama sang suami akhirnya mendapatkan jawaban dari Tuhan.
"Alhamdulillah. Setelah penantian selama 9 tahun akhirnya doa kami terkabulkan," tulis Fanny Ghassani dalam keterangan unggahannya.
Perempuan berusia 35 tahun itu juga meminta doa dari penggemar dan warganet agar dirinya dan calon buah hati senantiasa diberikan kesehatan selama masa kehamilan hingga persalinan nanti.
Fanny berharap seluruh proses kehamilan hingga persalinan dapat berjalan lancar. Ia pun menyampaikan pesan penuh kasih kepada calon anaknya yang diperkirakan bakal lahir di tahun depan.
"Mohon doanya agar kami diberikan kesehatan dan kelancaran dalam prosesnya ya teman-teman. Sehat-sehat ya nak! Sampai jumpa tahun depan sayang," ungkapnya.
Pengumuman kehamilan Fanny Ghassani ini langsung disambut antusias oleh sejumlah rekan sesama selebriti. Kolom komentar unggahannya dipenuhi ucapan selamat dan doa.
"Alhamdulillah," tulis Irfan Hakim.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022