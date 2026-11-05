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Penulis: Abdul Rahman
Kamis, 5 November 2026 | 21.33 WIB

Karina Ranau Trauma, Harus Rutin Minum Obat Usai Alami Kasus Penganiayaan

Rekaman CCTV memperlihatkan Karina Ranau istri mendiang Epy Kusnandar terjatuh usai didorong pria. (Instagram: karinaranau9 - Image

Rekaman CCTV memperlihatkan Karina Ranau istri mendiang Epy Kusnandar terjatuh usai didorong pria. (Instagram: karinaranau9

JawaPos.com - Kasus dugaan penganiayaan yang menimpa Karina Ranau sejak Juni 2026 meninggalkan dampak psikologis yang cukup serius. 

Istri mendiang aktor Epy Kusnandar itu mengaku mengalami insomnia parah hingga harus mengonsumsi obat-obatan agar bisa tidur setiap malam.

Di tengah aktivitasnya mengelola warung makan, Karina berusaha menyembunyikan trauma dan ketakutan yang masih dirasakannya. Proses hukum yang belum tuntas membuat beban psikologis semakin berat.

"Saya sudah mencoba untuk terlihat baik-baik saja. Setiap hari saya di warung, kerja. Setiap malam saya pulang nggak bisa tidur. Setiap malam saya harus minum obat supaya bisa tidur. Saya minta kasus ini segera diusut," kata Karina saat ditemui di Polsek Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (4/11).

Karina Ranau berharap pihak kepolisian segera menuntaskan perkara yang dilaporkannya tersebut. Terlebih, peristiwa kekerasan yang dialaminya itu telah berlangsung sejak 15 Juni 2026.

Karina Ranau merasa kelelahan karena harus menghadapi dampak dari kejadian tersebut seorang diri. Apalagi, suaminya mendiang Epy Kusnandar sudah meninggal dunia.

Karina Ranau tak bisa menyembunyikan kesedihannya tersebut. Dia menangis sembari menaruh harapan besar agar aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap kasus yang dialaminya.

"Saya berharap kepada polisi, kepada semua yang membela keadilan, tolongin saya. Jangan biarkan orang itu tidur nyenyak. Sedangkan saya nggak bisa tidur sampai hari ini," katanya.

Perkara dugaan penganiayaan terhadap Karina Ranau sebenarnya telah menunjukkan perkembangan. Polsek Pancoran, Jakarta Selatan, resmi menetapkan Muhammad Hatta Rahman sebagai tersangka.

Editor: Abdul Rahman
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