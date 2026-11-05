Karina Ranau Trauma, Harus Rutin Minum Obat Usai Alami Kasus Penganiayaan

Rekaman CCTV memperlihatkan Karina Ranau istri mendiang Epy Kusnandar terjatuh usai didorong pria. (Instagram: karinaranau9
JawaPos.com - Kasus dugaan penganiayaan yang menimpa Karina Ranau sejak Juni 2026 meninggalkan dampak psikologis yang cukup serius.
Istri mendiang aktor Epy Kusnandar itu mengaku mengalami insomnia parah hingga harus mengonsumsi obat-obatan agar bisa tidur setiap malam.
Di tengah aktivitasnya mengelola warung makan, Karina berusaha menyembunyikan trauma dan ketakutan yang masih dirasakannya. Proses hukum yang belum tuntas membuat beban psikologis semakin berat.
"Saya sudah mencoba untuk terlihat baik-baik saja. Setiap hari saya di warung, kerja. Setiap malam saya pulang nggak bisa tidur. Setiap malam saya harus minum obat supaya bisa tidur. Saya minta kasus ini segera diusut," kata Karina saat ditemui di Polsek Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (4/11).
Karina Ranau berharap pihak kepolisian segera menuntaskan perkara yang dilaporkannya tersebut. Terlebih, peristiwa kekerasan yang dialaminya itu telah berlangsung sejak 15 Juni 2026.
Karina Ranau merasa kelelahan karena harus menghadapi dampak dari kejadian tersebut seorang diri. Apalagi, suaminya mendiang Epy Kusnandar sudah meninggal dunia.
Karina Ranau tak bisa menyembunyikan kesedihannya tersebut. Dia menangis sembari menaruh harapan besar agar aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap kasus yang dialaminya.
"Saya berharap kepada polisi, kepada semua yang membela keadilan, tolongin saya. Jangan biarkan orang itu tidur nyenyak. Sedangkan saya nggak bisa tidur sampai hari ini," katanya.
Perkara dugaan penganiayaan terhadap Karina Ranau sebenarnya telah menunjukkan perkembangan. Polsek Pancoran, Jakarta Selatan, resmi menetapkan Muhammad Hatta Rahman sebagai tersangka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022