The Remarried Empress Tayang Lebih Awal sebagai Bentuk Apresiasi Antusiasme Penggemar

The Remarried Empress (Soompi)
JawaPos.com – Drama Korea romantis epik The Remarried Empress dipastikan tayang lebih awal di Disney+ dan Hulu, yakni pada Selasa, 3 November, atau sehari sebelum jadwal perdana yang semula ditetapkan pada 4 November.
Dilansir dari laman Deadline pada Selasa (3/11), Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, sebagai bentuk apresiasi khusus kepada para penggemar atas dukungan mereka yang luar biasa.
Keputusan memajukan jadwal penayangan ini juga hadir di tengah meningkatnya antusiasme publik terhadap serial yang dibintangi Shin Mina, Ju Jihoon, Lee Jongsuk, dan Lee Seyoung tersebut.
Antusiasme penonton sebelumnya terlihat melalui pemutaran perdana di Festival Film Internasional Busan yang tiketnya terjual habis serta trailer serial yang meraih lebih dari 13 juta penayangan dalam 48 jam pertama di YouTube dan media sosial.
Diadaptasi dari webtoon populer Naver yang telah ditonton hampir tiga miliar kali, serial ini mengisahkan Permaisuri Navier yang menghadapi keretakan rumah tangga setelah Kaisar Sovieshu jatuh cinta kepada seorang budak yang melarikan diri.
Demi mempertahankan martabat dan kedudukannya, Navier menyetujui permintaan sang kaisar dengan satu syarat, yakni memperoleh izin untuk menikah lagi dengan Putra Mahkota Heinrey dari Kerajaan Barat.
Serial ini diadaptasi oleh Yeoh Geena dan Hyun Choongyeol serta disutradarai Cho Suwon, yang sebelumnya menggarap Still 17 dan Pinocchio.
Empat episode pertama akan dirilis sekaligus pada 3 November, kemudian dua episode baru dijadwalkan tayang setiap Rabu mulai 11 November hingga episode terakhir pada 25 November.
Penayangan lebih awal tersebut menjadi bentuk penghargaan bagi penggemar sekaligus menyambut tingginya perhatian terhadap kisah cinta, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan yang menjadi inti cerita The Remarried Empress.
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