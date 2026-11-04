Jeon Do Yeon dan Sul Kyung Gu Bintangi “Heartbeat”, Karya Pendek Lee Chang Dong yang Segera Tayang

JawaPos.com - Netflix hadirkan karya sinema yang menarik perhatian melalui film pendek berjudul “Heartbeat”. Karya garapan sutradara Lee Chang Dong ini dijadwalkan tayang secara global pada 2 November 2026.

Film tersebut menjadi debut penyutradaraan film pendek Lee Chang Dong dan sebelumnya telah diperkenalkan dalam Festival Film Internasional Jeonju ke-23 pada 2022.

Menurut laporan Zapzee, “Heartbeat” mengangkat kisah seorang anak laki-laki bernama Cheol yang merasa cemas ketika ibunya tidak menjawab panggilan telepon.

Mengetahui sang ibu mengalami depresi, Cheol bergegas pulang karena takut sesuatu yang buruk telah terjadi.

Cerita berpusat pada perjalanan emosional anak tersebut, sekaligus menggambarkan kasih sayang dan rasa tanggung jawabnya terhadap keluarga.

Film berdurasi sekitar 28 menit ini dibintangi Kim Geon Woo sebagai Cheol dan Jeon Do Yeon sebagai ibunya. Sementara itu, aktor Sul Kyung Gu turut terlibat dengan mengisi suara karakter ayah Cheol.

Pengambilan gambar yang mengikuti ekspresi sang tokoh anak menjadi pendekatan utama untuk memperlihatkan kecemasan dan ketakutan yang dialaminya.

“Heartbeat” dikembangkan atas usulan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Beijing Contemporary Art Foundation (BCAF).

Proyek tersebut mengajak para sineas mengangkat tema depresi melalui karya film. Lee Chang Dong kemudian menghadirkan cerita yang menyoroti dampak kondisi tersebut terhadap kehidupan keluarga, khususnya dari sudut pandang seorang anak.