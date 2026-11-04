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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 5 November 2026 | 03.47 WIB

Sikap Hangat Kim You Jung kepada Rekan Kecil di Drama 100 Days of Deception Tuai Pujian

Kim You Jung dan Kim Ra Hee (zapzee.net) - Image

Kim You Jung dan Kim Ra Hee (zapzee.net)

JawaPos.com - Kim You Jung dapat perhatian positif berkat sikap manisnya kepada rekan mainnya yang masih kecil, Kim Ra Hee.

Kebaikan tersebut terungkap setelah ibu Kim Ra Hee membagikan sejumlah foto kebersamaan mereka melalui media sosial.

Dalam unggahan itu, ia mengungkapkan bahwa Kim You Jung memberikan hadiah serta kartu ucapan tulisan tangan untuk Kim Ra Hee dalam rangka Hari Anak.

Menurut laporan Zapzee, ibu Kim Ra Hee mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan Kim You Jung kepada putrinya.

Ia menyebut sang aktris memperlakukan Kim Ra Hee dengan penuh kehangatan, seperti karakter Ga Kyeong yang menyayangi Kkot Nim dalam drama 100 Days of Deception.

Ia juga mengatakan bahwa putrinya selalu bersemangat datang ke lokasi syuting dan menikmati proses pengambilan gambar bersama Kim You Jung.

Ibu Kim Ra Hee turut membagikan ungkapan polos sang putri yang menganggap Kim You Jung sebagai perempuan tercantik di dunia dan sangat menyayanginya.

Foto yang diunggah memperlihatkan keduanya berpose akrab saat menghadiri acara penutupan produksi drama tersebut. Kim You Jung terlihat merangkul Kim Ra Hee, sementara keduanya membentuk simbol hati dengan tangan.

Dalam 100 Days of Deception, Kim You Jung berperan sebagai Lee Ga Kyeong, sedangkan Kim Ra Hee memerankan Bang Kkot Nim, seorang anak perempuan yang tinggal di kawasan permukiman kumuh bersama Ga Kyeong dan Lee Noma.

Kedekatan mereka di lokasi syuting rupanya meninggalkan kesan menyenangkan bagi aktris cilik tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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