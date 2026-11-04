Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 5 November 2026 | 03.46 WIB

Terungkap! Cha Eun Woo Sempat Tinggalkan Fantagio Sebelum Kembali Bekerja Sama

Cha Eun Woo (x @tang_kira) - Image

Cha Eun Woo (x @tang_kira)

JawaPos.com - Fakta baru perjalanan karier Cha Eun Woo kembali menjadi perhatian publik. Aktor sekaligus anggota ASTRO tersebut ternyata pernah mengakhiri kontrak eksklusif dengan agensi Fantagio melalui kesepakatan bersama.

Informasi ini terungkap di tengah sorotan terhadap persoalan pajak yang melibatkan sang aktor dan perusahaan milik ibunya.

Menurut laporan Zapzee, keputusan mengakhiri kontrak tersebut terjadi ketika Fantagio mengalami perselisihan internal terkait pengendalian perusahaan dan kekosongan kepemimpinan.

Kondisi itu disebut membuat agensi kesulitan menjalankan manajemen artis secara normal. Setelah hubungan dan kepercayaan kedua pihak kembali membaik, Fantagio kemudian menjalin kerja sama baru atas permintaan Cha Eun Woo.

Pada Juli 2019, Fantagio menandatangani perjanjian layanan dengan perusahaan yang didirikan oleh ibu Cha Eun Woo.

Kesepakatan tersebut berkaitan dengan dukungan terhadap aktivitas hiburan sang aktor dan dilaporkan masih berlangsung hingga sekarang.

Struktur kerja sama ini kemudian menjadi salah satu bagian yang diperiksa dalam persoalan perpajakan.

Fantagio dilaporkan menerima tagihan pajak tambahan sekitar 8,2 miliar won setelah pemeriksaan transaksi dengan perusahaan tersebut.

Agensi telah membayar total tagihan itu, termasuk pelunasan sisa 5 miliar won pada 31 Juli 2026. Sementara itu, Cha Eun Woo juga dilaporkan membayar pajak tambahan sekitar 13 miliar won.

Keduanya diketahui tengah menempuh proses keberatan terhadap penetapan pajak masing-masing.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Fantagio Konfirmasi Cha Eun Woo Gugat Penetapan Pajak, Meski Telah Melunasinya - Image
Infotainment

Fantagio Konfirmasi Cha Eun Woo Gugat Penetapan Pajak, Meski Telah Melunasinya

Rabu, 5 Agustus 2026 | 02.03 WIB

Akankah Shin Ye Eun Menggantikan Peran Mun Ka Young di Drama yang dibintangi Cha Eun Woo? - Image
Music & Movie

Akankah Shin Ye Eun Menggantikan Peran Mun Ka Young di Drama yang dibintangi Cha Eun Woo?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.02 WIB

Geger! Percakapan Pribadi Cha Eun Woo Diduga Direkam Diam-Diam di Kafe  - Image
Infotainment

Geger! Percakapan Pribadi Cha Eun Woo Diduga Direkam Diam-Diam di Kafe 

Minggu, 20 September 2026 | 03.45 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore