Terungkap! Cha Eun Woo Sempat Tinggalkan Fantagio Sebelum Kembali Bekerja Sama

JawaPos.com - Fakta baru perjalanan karier Cha Eun Woo kembali menjadi perhatian publik. Aktor sekaligus anggota ASTRO tersebut ternyata pernah mengakhiri kontrak eksklusif dengan agensi Fantagio melalui kesepakatan bersama.

Informasi ini terungkap di tengah sorotan terhadap persoalan pajak yang melibatkan sang aktor dan perusahaan milik ibunya.

Menurut laporan Zapzee, keputusan mengakhiri kontrak tersebut terjadi ketika Fantagio mengalami perselisihan internal terkait pengendalian perusahaan dan kekosongan kepemimpinan.

Kondisi itu disebut membuat agensi kesulitan menjalankan manajemen artis secara normal. Setelah hubungan dan kepercayaan kedua pihak kembali membaik, Fantagio kemudian menjalin kerja sama baru atas permintaan Cha Eun Woo.

Pada Juli 2019, Fantagio menandatangani perjanjian layanan dengan perusahaan yang didirikan oleh ibu Cha Eun Woo.

Kesepakatan tersebut berkaitan dengan dukungan terhadap aktivitas hiburan sang aktor dan dilaporkan masih berlangsung hingga sekarang.

Struktur kerja sama ini kemudian menjadi salah satu bagian yang diperiksa dalam persoalan perpajakan.

Fantagio dilaporkan menerima tagihan pajak tambahan sekitar 8,2 miliar won setelah pemeriksaan transaksi dengan perusahaan tersebut.

Agensi telah membayar total tagihan itu, termasuk pelunasan sisa 5 miliar won pada 31 Juli 2026. Sementara itu, Cha Eun Woo juga dilaporkan membayar pajak tambahan sekitar 13 miliar won.