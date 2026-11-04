Bae Na Ra dan Han Jae Ah Siap Menikah, Kisah Cinta Berawal dari Panggung Musikal

JawaPos.com - Kabar bahagia dari Bae Na Ra. Pemeran dalam serial Weak Hero Class 2 tersebut akan segera menikahi kekasihnya, aktris musikal Han Jae Ah.

Kabar pernikahan mereka diumumkan pada 3 November 2026 dan langsung menarik perhatian penggemar industri hiburan Korea.

Menurut laporan Zapzee, pasangan ini dijadwalkan menggelar upacara pernikahan pada 14 November 2026 di sebuah gereja Katolik di Seoul.

Acara tersebut akan berlangsung secara tertutup dengan kehadiran keluarga serta teman-teman dekat. Pernikahan ini menjadi langkah baru bagi keduanya setelah menjalin hubungan asmara secara terbuka.

Bae Na Ra dan Han Jae Ah diketahui mulai dekat setelah bertemu melalui sejumlah produksi musikal, termasuk Grease dan Rappaccini’s Daughter.

Hubungan profesional yang terjalin di atas panggung kemudian berkembang menjadi kisah cinta. Keduanya juga dikenal memiliki kecintaan yang sama terhadap dunia pertunjukan.

Bae Na Ra memulai debutnya melalui musikal Promise pada 2013. Namanya semakin dikenal publik setelah tampil dalam serial Netflix D.P. Season 2 dan Weak Hero Class 2. Ia juga membintangi sejumlah produksi musikal, seperti Thrill Me, Gloomy Day, dan Kinky Boots.

Han Jae Ah mengawali debut musikalnya pada 2017 lewat Hamlet: Alive. Ia kemudian terlibat dalam berbagai pertunjukan, termasuk Maybe Happy Ending dan West Side Story.