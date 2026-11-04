Lee Chanhyuk AKMU Ajak Lee Suhyun Perpanjang Tinggal Bersama Selama Satu Tahun

JawaPos.com - Kakak beradik AKMU, Lee Chanhyuk dan Lee Suhyun, menarik perhatian lewat kisah kehidupan mereka di luar panggung.

Setelah tinggal bersama selama dua tahun, keduanya mulai mempertimbangkan untuk memperpanjang kesepakatan tersebut.

Lee Chanhyuk bahkan telah menyiapkan rumah baru dan mengajak sang adik untuk kembali tinggal bersamanya.

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Menurut laporan allkpop, kisah tersebut terungkap dalam episode program variety MBC The Manager yang tayang pada 31 Oktober 2026.

Dalam acara itu, Chanhyuk dan Suhyun memperlihatkan rumah tiga lantai yang selama ini mereka tempati.

Hunian tersebut memiliki kamar pribadi untuk masing-masing, ruang kerja bersama, ruang olahraga, hingga ruang karaoke khusus Suhyun.

Chanhyuk mengungkapkan bahwa dirinya yang pertama kali mengusulkan ide tinggal bersama. Ia ingin memanfaatkan kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan sang adik sebelum keduanya mungkin memiliki kehidupan rumah tangga masing-masing.

Menurutnya, kebersamaan itu juga dapat memperkuat kekompakan mereka sebagai saudara sekaligus rekan bermusik.

Kesepakatan tinggal bersama hanya direncanakan berlangsung selama dua tahun. Suhyun bahkan mengira mereka akan berpisah rumah setelah masa tersebut berakhir.