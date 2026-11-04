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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 5 November 2026 | 03.24 WIB

PLEDIS Entertainment Ambil Sikap Tegas terhadap Komentar Jahat tentang Member SEVENTEEN yang Wamil

Seventeen (x @kstyle_news) - Image

Seventeen (x @kstyle_news)

JawaPos.com - PLEDIS Entertainment tegaskan sikap tegas terhadap pihak yang menyebarkan komentar menghina atau mengejek anggota grup yang sedang menjalani wajib militer.

Perusahaan menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan yang menyerang privasi maupun martabat para artisnya.

Menurut laporan allkpop, pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya agensi melindungi anggota SEVENTEEN dari berbagai bentuk pelecehan di dunia maya.

PLEDIS Entertainment menekankan bahwa komentar jahat, penghinaan, serta tindakan yang merugikan para artis dapat ditindak melalui jalur hukum.

Kebijakan ini juga menjadi perhatian karena sejumlah anggota SEVENTEEN tengah menjalani kewajiban militer.

Masa tersebut merupakan bagian penting dalam kehidupan pribadi para anggota, sehingga agensi meminta publik untuk menghormati aktivitas dan privasi mereka.

PLEDIS Entertainment sebelumnya juga dikenal mengambil langkah hukum terhadap penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, serta unggahan bernada menyerang yang ditujukan kepada artis di bawah naungannya.

Agensi menegaskan bahwa perlindungan artis akan terus menjadi prioritas.

Sikap nol toleransi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi anggota SEVENTEEN sekaligus mengingatkan pengguna internet agar lebih bertanggung jawab saat berkomentar di media sosial.

Dukungan penggemar pun diharapkan tetap disampaikan dengan cara yang menghormati privasi dan keselamatan para idola.

Editor: Hanny Suwindari
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