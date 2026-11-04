HYBE Sampaikan Permintaan Maaf atas Kebocoran Data Karyawan dan Perketat Keamanan Sistem

JawaPos.com - Perusahaan hiburan Korea Selatan, HYBE, sampaikan permintaan maaf setelah terjadi kebocoran informasi pribadi karyawan akibat insiden peretasan sistem internal.

Peristiwa ini menjadi perhatian karena menyangkut keamanan data di lingkungan perusahaan besar yang menaungi sejumlah artis K-pop ternama.

Menurut laporan allkpop, HYBE akui adanya insiden keamanan yang menyebabkan informasi pribadi karyawan tersebar.

Perusahaan kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak dan menegaskan bahwa penanganan masalah tersebut menjadi prioritas.

Insiden ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dalam sistem digital perusahaan.

Informasi karyawan merupakan data sensitif yang harus dijaga melalui sistem keamanan berlapis, pengawasan akses, serta prosedur penanganan ketika terjadi pelanggaran keamanan.

HYBE juga menghadapi tuntutan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.

Penanganan kebocoran data tidak hanya membutuhkan investigasi terhadap sumber peretasan, tetapi juga langkah perlindungan bagi karyawan yang informasi pribadinya terdampak.

Kasus ini menjadi pengingat bagi perusahaan di berbagai sektor mengenai risiko keamanan siber.