Call of Duty Tuai Kritik karena Gunakan Video Tragedi Itaewon Tanpa Izin

Call Of Duty (allkpop)
JawaPos.com - Game populer Call of Duty jadi sorotan setelah menuai kritik karena menggunakan rekaman yang berkaitan dengan tragedi Itaewon dalam salah satu adegannya.
Kontroversi tersebut memicu reaksi publik karena peristiwa yang terjadi pada 29 Oktober 2022 itu merupakan tragedi nyata yang menewaskan 159 orang dan meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat Korea Selatan.
Menurut laporan allkpop, pihak Call of Duty telah menyampaikan permintaan maaf atas penggunaan rekaman tersebut.
Mereka juga berjanji untuk menghapus adegan yang dipermasalahkan dari gim. Langkah ini diambil setelah muncul kritik mengenai sensitivitas penggunaan dokumentasi tragedi nyata dalam sebuah produk hiburan.
Tragedi Itaewon terjadi ketika kerumunan besar memadati kawasan hiburan Itaewon, Seoul, saat perayaan Halloween.
Insiden desak-desakan tersebut menimbulkan korban jiwa dan menjadi salah satu peristiwa paling memilukan dalam sejarah modern Korea Selatan.
Karena itu, penggunaan rekaman yang berkaitan dengan kejadian tersebut dianggap sebagai persoalan sensitif.
Permintaan maaf Call of Duty menjadi respons atas kekhawatiran publik mengenai penghormatan terhadap para korban dan keluarga yang ditinggalkan.
Penggunaan dokumentasi peristiwa nyata dalam gim memang dapat memunculkan perdebatan, terutama ketika materi tersebut berkaitan dengan tragedi kemanusiaan yang masih membekas bagi banyak orang.
Keputusan untuk menghapus adegan tersebut diharapkan dapat merespons kritik yang muncul. Insiden ini sekaligus menjadi pengingat bagi industri hiburan dan pengembang gim agar lebih berhati-hati ketika menggunakan materi yang berasal dari peristiwa nyata, khususnya tragedi yang melibatkan korban jiwa.
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