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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 4 November 2026 | 23.26 WIB

Nam Joo Hyuk Dirumorkan Jalani Operasi Plastik, Penggemar Soroti Penampilan Terbaru

Rumor Nam Joo Hyuk Jalani Operasi Plastik (allkpop) - Image

Rumor Nam Joo Hyuk Jalani Operasi Plastik (allkpop)

JawaPos.com - Nam Joo Hyuk jadi perbincangan setelah penampilan terbarunya memicu spekulasi di kalangan penggemar.

Perubahan yang terlihat pada area matanya membuat sejumlah warganet bertanya-tanya apakah sang aktor menjalani prosedur operasi plastik. Isu tersebut kemudian ramai dibahas di media sosial dan menarik perhatian penggemar.

Menurut laporan allkpop, spekulasi bermula ketika penggemar memperhatikan perbedaan penampilan mata Nam Joo Hyuk dibandingkan foto-foto sebelumnya.

Beberapa komentar mempertanyakan perubahan tersebut, sementara sebagian lainnya menilai perbedaan tampilan bisa dipengaruhi oleh riasan, pencahayaan, sudut pengambilan gambar, atau gaya foto.

Perbincangan mengenai penampilan fisik selebritas memang kerap muncul di industri hiburan Korea Selatan.

Foto terbaru seorang artis sering dibandingkan dengan dokumentasi lama, sehingga perubahan kecil pun dapat memicu berbagai dugaan.

Namun, perbandingan visual semata tidak cukup untuk memastikan seseorang telah menjalani prosedur kecantikan tertentu.

Hingga kabar tersebut beredar, spekulasi mengenai kemungkinan operasi plastik Nam Joo Hyuk belum dapat dipastikan.

Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa perubahan pada matanya merupakan hasil tindakan medis tanpa konfirmasi langsung dari pihak terkait.

Terlepas dari rumor tersebut, Nam Joo Hyuk tetap menjadi salah satu aktor yang memiliki basis penggemar besar.

Editor: Hanny Suwindari
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