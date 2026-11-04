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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 4 November 2026 | 23.33 WIB

Jay B GOT7 Sampaikan Permintaan Maaf kepada Fans Jelang Perilisan Single Ketiga

Jay B (x @kstyle_news) - Image

Jay B (x @kstyle_news)

JawaPos.com - Jay B GOT7 jadi sorotan setelah menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar menjelang perilisan single ketiganya.

Dalam kesempatan tersebut, penyanyi bernama asli Lim Jaebeom ini membahas perjalanan pribadinya, termasuk berbagai hal yang telah ia pelajari dan perubahan yang ingin dilakukan.

Pernyataannya memperlihatkan sisi reflektif Jay B dalam menghadapi perjalanan karier sebagai musisi.

Menurut laporan allkpop, Jay B berbicara secara terbuka mengenai pertumbuhan dirinya dan hubungannya dengan penggemar.

Ia menyampaikan permintaan maaf atas hal-hal yang mungkin pernah membuat penggemar kecewa. Ungkapan tersebut menjadi bentuk refleksi sekaligus kesempatan baginya untuk menyampaikan perasaan secara lebih jujur.

Sebagai salah satu anggota GOT7, Jay B telah melewati perjalanan panjang di industri musik Korea.

Selain beraktivitas bersama grup, ia juga mengembangkan karier solo dengan mengeksplorasi berbagai warna musik.

Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses pendewasaan dirinya, baik sebagai penyanyi maupun individu.

Menjelang perilisan single ketiga, perhatian penggemar tidak hanya tertuju pada karya musik terbaru yang disiapkan Jay B, tetapi juga pesan personal yang ia sampaikan.

Refleksi mengenai pertumbuhan diri menunjukkan bahwa ia ingin terus berkembang dan memperbaiki hal-hal yang dirasa masih kurang.

Editor: Hanny Suwindari
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