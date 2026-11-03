WICHU NCT Wish Jadi Pelopor, Album K-pop Kini Berbentuk Boneka, Gantungan Kunci hingga Tas Kecil

JawaPos.com - Industri musik K-pop mulai mengalami perubahan dalam cara penggemar mengoleksi album. Jika sebelumnya album fisik identik dengan CD, kini sejumlah agensi hiburan Korea Selatan menghadirkan format baru berupa boneka gantungan kunci yang dilengkapi teknologi NFC atau kode QR untuk mengakses musik secara digital.

Tren yang dikenal sebagai platform album atau album platform ini semakin diminati. Penggemar tidak lagi harus memiliki pemutar CD untuk menikmati koleksi musik fisik. Mereka cukup menempelkan perangkat berteknologi NFC atau memindai kode QR menggunakan ponsel untuk mengakses lagu-lagu di dalam album.

Menariknya, produk tersebut dikemas menyerupai merchandise karakter yang bisa dibawa ke mana saja. Bentuknya beragam, mulai dari boneka mini, gantungan kunci hingga tas kecil yang dilengkapi kartu foto atau photocard anggota grup.

Salah satu yang ikut mendorong tren ini adalah WICHU milik NCT Wish. Karakter berbentuk boneka tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana album K-pop kini tidak hanya berfungsi sebagai media untuk mendengarkan musik, tetapi juga bisa jadi koleksi dan aksesori fesyen.

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WICHU dari NCT Wish Jadi Ikon Album Berbentuk Boneka NCT Wish memperkenalkan WICHU bersamaan dengan perilisan single debut mereka, WISH, pada Maret 2024.

Berbeda dari album konvensional, WICHU hadir sebagai gantungan kunci karakter yang dilengkapi teknologi NFC. Penggemar dapat mengakses musik melalui ponsel tanpa membutuhkan CD.

Paket tersebut juga dilengkapi gantungan kunci dan photocard, sehingga menawarkan pengalaman koleksi yang berbeda dari album fisik pada umumnya.

Konsep WICHU kemudian terus dikembangkan mengikuti setiap era comeback NCT Wish.