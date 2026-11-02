Gerakan Indonesia Bercerita Siapkan Generasi Muda Jadi Penjaga Budaya Nusantara

Penyanyi sekaligus penggagas Gerakan Indonesia Bercerita Neno Warisman bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (istimewa)
JawaPos.com - Kekayaan cerita rakyat Indonesia menyimpan nilai sejarah, kepahlawanan, hingga pesan moral yang diwariskan lintas generasi. Namun, di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi informasi, tradisi bercerita membutuhkan ruang baru agar tetap dikenal dan dekat dengan kehidupan generasi muda.
Upaya menghidupkan kembali warisan tradisi lisan tersebut diwujudkan melalui Gerakan Indonesia Bercerita (GIB) 2026–2027. Program yang digagas Yayasan Hafidz Indonesia Centre bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia ini dirancang sebagai gerakan nasional untuk memperkuat pelestarian budaya melalui cerita.
Salah satu agenda pentingnya adalah Gala Pleno sekaligus peresmian Pusat Pelatihan Indonesia Bercerita (PPIB) yang berlangsung di Yayasan Hafidz Indonesia Centre, kawasan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 1 November 2026.
Berbeda dari kegiatan mendongeng yang hanya berorientasi pada pertunjukan, GIB dirancang untuk membangun ekosistem pelestarian tradisi lisan. Di dalamnya terdapat ruang pendidikan, pelatihan, pengembangan komunitas, regenerasi pencerita, hingga pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan cerita rakyat.
Program ini berlangsung sejak September 2026 hingga 1 Februari 2027. GIB merupakan pengembangan dari Gerakan Nasional Dongeng Berkarakter Berbudaya yang sebelumnya menjadi salah satu upaya memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan melalui aktivitas mendongeng.
Penyanyi sekaligus penggagas GIB, Neno Warisman, mengatakan gerakan tersebut lahir dari kebutuhan menyediakan wadah bagi masyarakat yang memiliki kemampuan dan ketertarikan terhadap seni bercerita.
Menurut Neno, Indonesia memiliki banyak pendongeng dan pencerita dengan potensi besar. Sayangnya, tidak semua memiliki akses terhadap platform yang dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan sekaligus memperkenalkan karya kepada masyarakat.
"Jadi GIB ini jadi sebuah gerbong dan membukakan jalur mencapai Indonesia Emas 2045. Karena ternyata di tanah air ini banyak pendongeng dan pencerita, yang memang mereka tidak punya platform buat melakukannya," kata Neno Warisman.
Ia berharap GIB tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi program produktif yang memberikan kontribusi terhadap kemajuan kebudayaan nasional.
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