Betrand Peto Siapkan Saksi Meringankan Usai Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Naik Penyidikan

Betrand Peto. (Instagram: betrandpetoputraonsu)
JawaPos.com - Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Betrand Peto kini memasuki tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Betrand, Timothy Ezra Simanjuntak, memastikan kliennya akan bersikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum yang berjalan.
Timothy mengungkapkan, pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian. Dengan perkembangan tersebut, Betrand atau yang akrab disapa Onyo diperkirakan akan kembali menjalani pemeriksaan dalam waktu dekat.
"Pagi tadi saya sudah terima SPDP-nya. Kita sudah komunikasi secara baik-baik, kemungkinan dua minggu lagi dipanggil ulang. Kita kooperatif," kata Timothy.
Perkara ini bermula dari laporan seorang perempuan berinisial ANW yang menuding Betrand terlibat dalam dugaan tindak pidana kekerasan seksual di sebuah kelab malam di bilangan Jakarta Selatan. Kini, kepolisian tengah mendalami laporan tersebut melalui serangkaian proses penyidikan.
Timothy mengatakan, tim kuasa hukum juga telah menyiapkan langkah untuk mendukung kepentingan hukum Betrand Peto. Salah satunya akan menghadirkan saksi yang dinilai dapat memberikan keterangan yang meringankan bagi Onyo.
"Kita akan menghadirkan saksi yang meringankan untuk BP. Rencananya ada satu orang yang tahu bagaimana perbuatan pelapor," ujarnya.
Menurut Timothy, proses penyidikan seharusnya menjadi ruang bagi penyidik untuk mengumpulkan sekaligus menguji berbagai alat bukti sebelum menentukan kelanjutan perkara.
Dia menegaskan, penyidikan bukan sekadar proses untuk membuktikan dugaan yang dilaporkan, melainkan juga mencari fakta secara menyeluruh agar tindak pidana yang disangkakan menjadi terang.
"Penyidikan ini kan mencari, mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tindak pidana sesuai KUHAP. Berarti kalau tidak ditemukan bukti atau tidak ada terang, konsekuensinya perkaranya harus diberhentikan," tutur Timothy.
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