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Penulis: Abdul Rahman
Selasa, 3 November 2026 | 02.31 WIB

Tanggapan Betrand Peto Kasus Kekerasan Seksual Laporan ANW Naik ke Tahap Penyidikan

Betrand Peto. (Instagram: betrandpetoputraonsu) - Image

Betrand Peto. (Instagram: betrandpetoputraonsu)

JawaPos.com - Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Betrand Peto kini memasuki babak baru. Laporan perempuan berinisial ANW terhadap penyanyi yang merupakan putra Ruben Onsu tersebut telah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Kasusnya ditangani penyidik Polda Metro Jaya.

Menanggapi perkembangan perkara tersebut, Betrand Peto mengaku masih belum memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari peningkatan status penanganan perkara tersebut. Kendati demikian, Betrand menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan.

"Kalau respons klien kami wajar ya dia bertanya. Karena posisi beliau kan orang awam," ujar Timoty Ezra selaku kuasa hukum Betrand Peto di bilangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (2/11).

Menurut Timoty, respons Betrand Peto tersebut terbilang wajar. Pasalnya, ia bukan orang yang memahami secara mendalam terkait tahapan dan mekanisme dalam proses hukum.

Timoty juga meluruskan anggapan bahwa Betrand bersikap santai menghadapi perkembangan kasusnya. Menurut dia, Betrand justru penasaran ingin mengetahui apa arti peningkatan status perkara ke tahap penyidikan dan konsekuensi yang mungkin bakal dihadapi.

Sang kuasa hukum pun telah memberikan penjelasan kepada Onyo, sapaan akrab Betrand Peto, mengenai tahapan hukum yang sedang berjalan.

"Dia bilang, ini apa maksudnya Penyidikan itu apa ya?Konsekuensinya apa? Jadi kita jelasin," tuturnya.

Lebih lanjut, Timoty menjelaskan bahwa proses penyidikan tidak serta-merta berarti perkara tersebut akan berlanjut ke pengadilan. Masih terdapat sejumlah kemungkinan yang dapat terjadi bergantung pada hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti.

Ia menyebut setidaknya ada dua kemungkinan dalam kelanjutan penanganan perkara tersebut, yakni penyidikan dihentikan atau proses hukum diteruskan hingga perkaranya masuk ke pengadilan.

Editor: Abdul Rahman
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