Tanggapan Betrand Peto Kasus Kekerasan Seksual Laporan ANW Naik ke Tahap Penyidikan

Betrand Peto. (Instagram: betrandpetoputraonsu)
JawaPos.com - Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Betrand Peto kini memasuki babak baru. Laporan perempuan berinisial ANW terhadap penyanyi yang merupakan putra Ruben Onsu tersebut telah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Kasusnya ditangani penyidik Polda Metro Jaya.
Menanggapi perkembangan perkara tersebut, Betrand Peto mengaku masih belum memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari peningkatan status penanganan perkara tersebut. Kendati demikian, Betrand menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan.
"Kalau respons klien kami wajar ya dia bertanya. Karena posisi beliau kan orang awam," ujar Timoty Ezra selaku kuasa hukum Betrand Peto di bilangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (2/11).
Menurut Timoty, respons Betrand Peto tersebut terbilang wajar. Pasalnya, ia bukan orang yang memahami secara mendalam terkait tahapan dan mekanisme dalam proses hukum.
Baca Juga:Raffi Ahmad Ngaku Lawan Disinformasi, Bintang Emon: Aa Raffi Justru Berdiri di Panggung Hoax
Timoty juga meluruskan anggapan bahwa Betrand bersikap santai menghadapi perkembangan kasusnya. Menurut dia, Betrand justru penasaran ingin mengetahui apa arti peningkatan status perkara ke tahap penyidikan dan konsekuensi yang mungkin bakal dihadapi.
Sang kuasa hukum pun telah memberikan penjelasan kepada Onyo, sapaan akrab Betrand Peto, mengenai tahapan hukum yang sedang berjalan.
"Dia bilang, ini apa maksudnya Penyidikan itu apa ya?Konsekuensinya apa? Jadi kita jelasin," tuturnya.
Lebih lanjut, Timoty menjelaskan bahwa proses penyidikan tidak serta-merta berarti perkara tersebut akan berlanjut ke pengadilan. Masih terdapat sejumlah kemungkinan yang dapat terjadi bergantung pada hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti.
Ia menyebut setidaknya ada dua kemungkinan dalam kelanjutan penanganan perkara tersebut, yakni penyidikan dihentikan atau proses hukum diteruskan hingga perkaranya masuk ke pengadilan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022