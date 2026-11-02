Cerita Atiqah Hasiholan Ketakutan Saat Duel dengan Aktor Laga Asal Belanda,Ron Smoorenburg

Aktris Atiqah Hasiholan dalam acara jumpa pers film Pasukan 1000 Janda. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Atiqah Hasiholan sempat ketakutan ketika harus menjalani adegan duel melawan aktor laga profesional asal Belanda, Ron Smoorenburg, dalam film terbarunya, Pasukan 1000 Janda.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Atiqah yang harus berhadapan langsung dengan aktor yang memiliki kemampuan bela diri dan pengalaman di film laga internasional.
Film Pasukan 1000 Janda dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 November 2026. Dalam salah satu adegannya, Atiqah mendapat kesempatan melakukan pertarungan satu lawan satu dengan Ron.
Bagi Atiqah, tantangan tersebut bukan perkara mudah. Selain memiliki kemampuan bertarung profesional, Ron juga mempunyai postur tubuh yang jauh lebih besar dibandingkan dirinya.
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Perbedaan kemampuan fisik itu sempat membuat Atiqah membayangkan risiko yang mungkin terjadi selama proses pengambilan gambar. Dia bahkan sempat berpikir bisa mengalami cedera serius jika terkena tendangan Ron.
"Ron ini aktor laga profesional yang sangat dikenal dengan film-filmnya berskala internasional. Pertama, gini, dia jagoan, bisa mampus nih gue kalau kena tendangannya. Kalau kena, mati gue. Kedua, lihat tubuhnya, kakinya," ujar Atiqah Hasiholan dalam jumpa pers di bilangan Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan, Senin (2/11).
Namun, kekhawatiran tersebut ternyata tidak terbukti. Atiqah justru mendapatkan pengalaman menyenangkan ketika menjalani adegan perkelahian bersama aktor asal Belanda tersebut.
Dia mengaku terkesan dengan kemampuan Ron dalam mengendalikan gerakan dan menyesuaikan setiap aksi selama proses syuting.
Menurut Atiqah, Ron memahami bagaimana membangun adegan pertarungan agar terlihat meyakinkan di layar, sekaligus memberikan ruang bagi lawan mainnya untuk tampil maksimal.
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