Penonton Makin Banyak Belanja Makanan di Bioskop, Pendapatan F&B XXI Naik

Bisnis makanan dan minuman menjadi salah satu penopang kinerja Cinema XXI. Hingga kuartal III 2026, segmen tersebut menyumbang lebih dari sepertiga total pendapatan perseroan. (Dok. XXI)
JawaPos.com - Bisnis makanan dan minuman atau food and beverages (F&B) menjadi salah satu penopang kinerja PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk atau Cinema XXI. Hingga kuartal III 2026, pendapatan dari segmen tersebut mencapai Rp 1,4 triliun atau berkontribusi 34,7 persen terhadap total pendapatan perseroan.
Pada periode Juli-September 2026, pendapatan F&B tumbuh 13,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan kenaikan rata-rata belanja F&B per penonton sebesar 15,8 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).
Direktur Utama Cinema XXI Suryo Suherman mengatakan, perusahaan berupaya menjaga keterjangkauan harga di tengah tantangan ekonomi global dan kondisi makroekonomi yang turut memengaruhi daya beli masyarakat.
“Dengan memperhatikan dinamika ekonomi, kami berupaya meminimalisasi kenaikan harga tiket. Hal ini bertujuan agar bioskop kami tetap dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, sekaligus menghadirkan pengalaman menonton yang imersif dan berkualitas,” ujar Suryo.
Secara keseluruhan, Cinema XXI membukukan pendapatan Rp 4,2 triliun hingga kuartal III 2026. Perseroan juga mencatatkan laba bersih sebesar Rp 416,3 miliar, EBITDA Rp 1,2 triliun, serta arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 931,4 miliar.
Penjualan tiket bioskop masih menjadi penyumbang pendapatan terbesar, yakni Rp 2,5 triliun atau sekitar 59,1 persen dari total pendapatan. Sementara itu, segmen F&B menyumbang Rp 1,4 triliun atau 34,7 persen.
Pada kuartal III 2026, pendapatan tiket relatif stabil. Rata-rata harga tiket atau average ticket price (ATP) meningkat 2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya okupansi di studio premium, yakni The Premiere dan IMAX.
Di luar bisnis utama, Cinema XXI juga mengembangkan sumber pendapatan dari sektor periklanan dan platform digital. Pada kuartal III 2026, pendapatan lainnya tumbuh 59,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kontribusi segmen tersebut mencapai 6,5 persen dari total pendapatan, meningkat dibandingkan 4,4 persen pada periode yang sama tahun lalu.
“Kami terus memperkuat bisnis inti sekaligus mengembangkan potensi setiap lini usaha untuk mendukung pertumbuhan Cinema XXI dalam jangka panjang. Melalui peningkatan kualitas layanan, inovasi produk, dan optimalisasi jaringan bioskop, kami berupaya menghadirkan pengalaman yang relevan bagi pelanggan sekaligus memperluas peluang bisnis Perseroan,” ujar Suryo.
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