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Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 2 November 2026 | 19.43 WIB

Yuna Kim Pukau Penggemar dengan Foto Terbaru, Tampil Elegan dalam Gaya Athleisure

Yuna Kim (allkpop) - Image

Yuna Kim (allkpop)

JawaPos.com - Mantan atlet figure skating Korea Selatan, Yuna Kim, jadi sorotan setelah membagikan foto terbaru melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam pemotretan yang diunggah pada 28 Oktober 2026, Yuna tampil dengan gaya athleisure yang memadukan jaket tebal dan busana kasual. Penampilannya yang elegan serta alami langsung menarik perhatian penggemar.

Menurut laporan allkpop, foto-foto tersebut menampilkan Yuna dengan rambut panjang terurai dan beberapa pilihan jaket puffer.

Gaya sederhana yang dipadukan dengan ekspresi tenang membuat penampilannya terlihat segar, sekaligus memperlihatkan kemampuannya berpose di depan kamera.

Unggahan tersebut mendapat banyak respons positif dari warganet. Sejumlah penggemar memuji kecantikan dan keanggunannya, bahkan menyebut Yuna tampak seperti mahasiswi.

Komentar lain menyebutnya sebagai “dewi musim dingin”, merujuk pada penampilan hangat dan menawan dalam koleksi busana musim dingin.

Foto terbaru ini juga berkaitan dengan aktivitas Yuna di dunia fashion. Ia diketahui menjadi wajah kampanye koleksi musim gugur dan musim dingin 2026 dari New Balance.

Melalui pemotretan tersebut, Yuna memperlihatkan gaya sporty yang tetap terlihat modern dan berkelas.

Editor: Novia Tri Astuti
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