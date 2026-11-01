Para Pemain Film 5cm Revolusi Hati Hadir di CFD Sudirman, Dapat Sambutan Antusias

Sejumlah pemain film 5cm Revolusi Hati hadir di CFD Sudirman, Minggu, 1 November 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Film 5cm Revolusi Hati dipastikan tayang di bioskop Tanah Air mulai 24 Desember 2026. Rumah produksi Soraya Intercine Films mengumumkan tanggal penayangan film ini sekaligus memperkenalkan poster perdana film dalam acara yang digelar di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman, Jakarta, Minggu (1/11).
Sejumlah pemain turut hadir dalam acara tersebut. Mereka adalah Roman King, Rachel Aseelah, Wironggo Vercaemer, Olivia Morrison, Ali Fikry, Bimasena, Kaemi Lalwani, Diana Pungky, dan Cut Keke.
Kehadiran sejumlah pemain film 5cm Revolusi Hati mendapat sambutan antusias dari orang-orang yang berolahraga di CFD Sudirman. Banyak dari mereka mengabadikan momen kehadiran sejumlah artis lewat kamera handphone.
Peluncuran poster ini menjadi penanda dimulainya perjalanan promosi film yang kembali mengangkat semangat persahabatan dan petualangan. Kali ini, cerita berpusat pada empat remaja yang harus menghadapi perubahan hidup ketika memasuki masa transisi dari bangku SMP menuju SMA.
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Diproduseri Sunil Soraya dan disutradarai Emil Heradi, film 5cm Revolusi Hati menawarkan petualangan dengan latar keindahan alam Indonesia. Berbeda dari film sebelumnya, produksi terbaru ini akan lebih banyak mengeksplorasi panorama laut.
Proses pengambilan gambar dilakukan di sejumlah lokasi di Banyuwangi, Jawa Timur. Wilayah yang dikenal memiliki kekayaan wisata bahari tersebut menjadi salah satu daya tarik visual dalam film ini.
Pemilihan Banyuwangi juga memberikan warna tersendiri bagi perjalanan para karakter. Latar alam tidak sekadar menjadi pelengkap cerita, tetapi turut membangun suasana petualangan yang menjadi bagian penting dari film.
Cerita film 5cm Revolusi Hati berpusat pada empat sahabat bernama Zafran (Roman King), Riko (Wironggo Vercaemer), Asep (Ali Fikry), dan Ariwibowo (Bimasena).
Keempatnya masih duduk di bangku SMP dan memiliki sebuah janji untuk melanjutkan pendidikan ke SMA yang sama. Mereka ingin mempertahankan persahabatan sekaligus memastikan tidak ada yang terpisah ketika memasuki fase kehidupan berikutnya.
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