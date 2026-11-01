Bintangi Film Komedi Gelap Gak Ada Matinya, Oki Rengga: Cerita Binsar Dekat dengan Kehidupan

Jumpa pers film Gak Ada Matinya di bilangan Epicentrum, Rasuna Said, Jakarta Selatan. (istimewa)
JawaPos.com - MD Pictures menghadirkan cerita tentang rumitnya hubungan ayah dan anak melalui film drama komedi Gak Ada Matinya. Dibintangi Oki Rengga, Mathias Muchus, dan Fedi Nuril, film ini memadukan humor gelap dengan persoalan keluarga yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Cerita berpusat pada Binsar (Oki Rengga), seorang pria yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan ayahnya, Pak Luhut (Mathias Muchus). Perselisihan yang berlangsung lama membuat Binsar memilih menjaga jarak dari sosok yang seharusnya menjadi tempatnya bersandar.
Situasi berubah ketika Binsar mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal dunia. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, ia mengetahui Pak Luhut ternyata memiliki asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan mencapai Rp2 miliar.
Bagi Binsar, uang tersebut menjadi kesempatan untuk menyelamatkan kehidupannya yang sedang terpuruk. Terlebih, ia tengah menghadapi tunggakan cicilan rumah atau KPR setelah kehilangan pekerjaan.
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Namun, rencana yang sudah dibayangkan Binsar mendadak berantakan. Dalam perjalanan menuju rumah duka, Pak Luhut yang sebelumnya dinyatakan meninggal justru hidup kembali setelah mengalami mati suri.
Tak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan uang asuransi, Binsar berusaha menyembunyikan kenyataan tersebut. Persoalan semakin rumit ketika Fahri (Fedi Nuril), petugas asuransi yang menangani kasus tersebut, mulai melakukan investigasi.
Dari situ, berbagai kejadian kocak sekaligus menegangkan muncul. Di balik situasi absurd yang dialami para tokohnya, film ini menyelipkan persoalan hubungan keluarga, tekanan ekonomi, hingga konsekuensi dari konflik masa lalu.
Bagi Oki Rengga, karakter Binsar bukan sekadar tokoh komedi yang menghadapi situasi tidak masuk akal. Ia melihat ada persoalan emosional yang cukup dekat dengan pengalaman banyak orang, terutama mengenai hubungan anak dengan orang tua.
Oki menilai pola asuh yang tidak sempurna dapat meninggalkan persoalan dalam kehidupan seseorang hingga dewasa. Pengalaman tersebut kemudian memengaruhi cara Binsar membangun keluarganya sendiri.
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