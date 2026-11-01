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Penulis: Abdul Rahman
Minggu, 1 November 2026 | 20.48 WIB

Dokter Gia Pratama Umumkan Kehamilan Sang Istri Setelah 8 Tahun Penantian

Bahagianya dokter Gia Pratama setelah sang istri, Syafira Imaniar, dinyatakan hamil. (Instagram: giapratamamd) - Image

Bahagianya dokter Gia Pratama setelah sang istri, Syafira Imaniar, dinyatakan hamil. (Instagram: giapratamamd)

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari dokter sekaligus kreator konten, Gia Pratama. Setelah sekitar delapan tahun menjalani kehidupan rumah tangga dan mendambakan kebagian buah hati, Gia akhirnya mengumumkan bahwa sang istri, Syafira Imaniar, tengah mengandung anak pertama mereka.

Kabar tersebut dibagikan Gia Pratama  melalui unggahan akun Instagram pribadinya, @giapratamamd. Ia mengunggah sebuah video yang memperlihatkan Syafira sedang menjalani pemeriksaan ultrasonografi (USG). Momen tersebut menjadi begitu emosional karena pasangan ini telah melewati perjalanan panjang untuk mendapatkan kehadiran buah hati.

Dalam unggahannya, dokter Gia mengungkapkan rasa syukur setelah mendengar detak jantung janin untuk pertama kalinya. Ia menyebut kehamilan Syafira sebagai jawaban atas doa yang selama ini dipanjatkan.

"Alhamdulillah, Allah telah menjawab doa kita. Istriku, Syafira, hamil. Setelah menanti ratusan purnama, detak jantung janin kini terdengar," tulis Gia.

Kebahagiaan tersebut sekaligus menjadi babak baru dalam perjalanan rumah tangga Gia dan Syafira. Meski demikian, dokter yang dikenal aktif membagikan edukasi kesehatan itu menyadari bahwa perjalanan menuju persalinan masih panjang.

Ia pun meminta doa dari keluarga, sahabat, dan para pengikutnya agar Syafira dan calon buah hati senantiasa diberikan kesehatan hingga proses persalinan nanti.

"Perjalanan kami masih panjang. Mohon doanya agar Fira dan si kecil terus diberi kesehatan sampai persalinan," lanjutnya.

Jalani Program Bayi Tabung

Di balik kabar kehamilan tersebut, terdapat perjuangan panjang yang dijalani Gia dan Syafira untuk mendapatkan keturunan. Keduanya akhirnya menempuh program bayi tabung atau In Vitro Fertilization (IVF) sebagai salah satu ikhtiar medis.

Program IVF merupakan prosedur reproduksi berbantu yang mempertemukan sel telur dan sperma di luar tubuh. Embrio yang terbentuk kemudian dipindahkan ke dalam rahim dengan harapan dapat berkembang menjadi kehamilan.

Editor: Abdul Rahman
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