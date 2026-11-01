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Penulis: Abdul Rahman
Minggu, 1 November 2026 | 18.55 WIB

Raffi Ahmad Ngaku Lawan Disinformasi, Bintang Emon: Aa Raffi Justru Berdiri di Panggung Hoax

Komika Bintang Emon. (Instagram: bintangemon) - Image

Komika Bintang Emon. (Instagram: bintangemon)

JawaPos.com - Pernyataan Raffi Ahmad yang mengaku melawan disinformasi dan berita bohong di media sosial justru mendapat sindiran dari komika Bintang Emon. Ia menilai, Raffi berada dalam situasi ironis karena sebelumnya hadir dalam acara deklarasi Sumpah Pemuda Mahasewa yang berlangsung di Bundaran HI, Jakarta, yang belakangan menuai kontroversi.

Kehadiran Raffi Ahmad dalam acara yang digelar pada 29 Oktober 2026 itu menjadi sorotan setelah muncul pengakuan dari salah satu peserta yang menyebut dibayar untuk mengikuti kegiatan tersebut. Peserta itu juga mengaku diminta mengenakan jas almamater meski bukan mahasiswa.

Kontroversi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai identitas peserta dan kredibilitas penyelenggaraan deklarasi oleh mahasewa yang mengatasnamakan mahasiswa.

Bintang Emon pun menyoroti kehadiran Raffi dalam acara tersebut. Melalui pernyataannya, ia menyindir sikap Raffi yang mengajak masyarakat memerangi hoaks, sementara menurutnya, acara yang dihadiri Raffi justru bermasalah sejak awal.

"Raffi juga bilang harus melawan disinformasi dan hoax di media sosial yang membuat perpecahan. Lah, itu Aa Raffi lagi berdiri di panggung hoax," kata Bintang Emon.

Menurut Bintang Emon, persoalan dalam acara tersebut bukan sekadar penyebaran informasi yang keliru. Ia menilai ada persoalan yang lebih mendasar ketika kegiatan yang menggunakan identitas gerakan mahasiswa ternyata tidak merepresentasikan mahasiswa sebagaimana seharusnya.

"Acara itu dibikin, acara-acara palsu itu kan dibikin, bukan sekadar menyebarkan hoax," ujarnya.

Bintang Emon juga mempertanyakan penjelasan yang hanya berujung pada alasan tidak mengetahui persoalan di balik acara tersebut. Menurutnya, ketidaktahuan tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.

"Terus itu selesainya hanya dengan bilang enggak tahu? Ya enggak tahu lah ya, gimana nih," ucapnya.

Editor: Abdul Rahman
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