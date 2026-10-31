Makna Lagu Garis Hidup, OST Kedua Film Filosofi Teras yang Dibawakan Kaneishia Yusuf

JawaPos.com - MD Pictures kembali memperkenalkan original soundtrack (OST) film Filosofi Teras melalui lagu berjudul "Garis Hidup" yang dibawakan Kaneishia Yusuf dan Abeliano. Lagu ciptaan Jerrico Escondore tersebut menjadi soundtrack kedua yang dirilis untuk mengiringi film drama keluarga yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 24 Desember 2026.

Sebelumnya, MD Pictures telah lebih dahulu memperkenalkan lagu "Menipu Diri" yang dinyanyikan oleh Ashilla Zahrantiara.

Berbeda dari sekadar lagu pengiring film, "Garis Hidup" membawa pesan tentang perjalanan manusia dalam menentukan pilihan, menghadapi berbagai persoalan, hingga belajar menerima kenyataan yang tidak selalu sesuai harapan.

Tema tersebut memiliki keterkaitan dengan konflik yang dialami para karakter dalam Filosofi Teras. Film ini mengangkat persoalan keluarga, tekanan ekonomi, hubungan antarkeluarga, serta pergulatan seseorang ketika harus menghadapi keadaan yang sulit dikendalikan.

Abeliano menjelaskan, "Garis Hidup" menggambarkan dua sisi kehidupan yang saling berkaitan, yakni keberanian menentukan jalan sendiri dan kemampuan menerima sesuatu yang sudah terjadi.

"Menerima jalan hidup yang telah terjadi, atau menentukan jalan itu sendiri. Dua-duanya, awalnya menentukan jalan hidup sendiri, melakukan atau berusaha, tapi nanti dan seterusnya bisa nomor satu (menerima)," kata Abeliano dalam keterangan resmi MD Pictures.

Menurutnya, manusia tetap perlu berusaha dan mengambil keputusan untuk menentukan arah kehidupannya. Namun, ada situasi tertentu ketika seseorang harus berdamai dengan kenyataan yang tidak bisa diubah.

Pesan tersebut menjadi inti dari lagu "Garis Hidup", sekaligus menggambarkan perjalanan emosional yang akan dihadapi penonton melalui cerita film Filosofi Teras.