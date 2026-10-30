Rapper Swings Gabung Ace Factory, Satu Agensi dengan Lee Jong Suk dan Jang Dong Gun

JawaPos.com - Swings mulai babak baru dalam perjalanan kariernya setelah resmi bergabung dengan agensi manajemen aktor Ace Factory.

Keputusan tersebut menjadi langkah penting bagi pria bernama asli Moon Ji Hoon itu, yang belakangan mulai memperluas aktivitasnya dari dunia musik hip-hop ke industri perfilman dan drama.

Menurut laporan allkpop, Ace Factory mengumumkan telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Swings.

Pihak agensi menyampaikan bahwa mereka tertarik pada kehadiran panggung, kemampuan ekspresi, serta potensi akting yang dikembangkan Swings melalui perjalanan panjangnya di dunia musik. Agensi juga meminta dukungan publik untuk langkah baru sang artis.

Bergabung dengan Ace Factory membuat Swings berada di bawah naungan agensi yang sama dengan sejumlah aktor ternama, termasuk Lee Jong Suk, Jang Dong Gun, dan Lee Jun Hyuk.

Perusahaan tersebut bergerak di bidang manajemen artis sekaligus produksi konten hiburan, sehingga membuka ruang bagi Swings untuk mengembangkan karier aktingnya lebih jauh.

Swings memulai debut sebagai rapper pada 2008 melalui album mini Upgrade. Setelah bertahun-tahun aktif di industri hip-hop, ia mulai menjajal dunia akting pada 2025.

Debut layar lebarnya hadir melalui film kriminal Tazza: The Song of Beelzebub, ketika ia memerankan Abraham, seorang pembunuh bayaran. Peran tersebut turut mengantarkannya masuk nominasi Aktor Pendatang Baru Terbaik di Blue Dragon Film Awards ke-47.

Selain tampil di layar lebar, Swings juga membintangi drama pendek Gwang-an: The Crown Prince’s Woman sebagai Nam Hyul, pengawal kerajaan yang menjadi satu-satunya teman bagi seorang putra mahkota yang dijauhi orang-orang di sekitarnya.