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Penulis: Leni Setya Wati
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.33 WIB

Gong Myoung Resmi Gabung BH Entertainment, Satu Agensi dengan Lee Byung Hun dan Kim Go Eun

Gong Myoung (x @npomvtt) - Image

Gong Myoung (x @npomvtt)

JawaPos.com - Gong Myoung menandatangani kontrak eksklusif dengan BH Entertainment. Pengumuman tersebut disampaikan agensi pada 28 Oktober 2026, menandai babak baru dalam perjalanan karier sang aktor setelah sekitar enam tahun bernaung di agensi sebelumnya.

Menurut laporan Soompi, BH Entertainment menyambut Gong Myoung dengan pujian atas kemampuan aktingnya yang konsisten serta kemampuannya menampilkan karakter dari beragam genre.

BH Entertainment menyebut Gong Myoung sebagai aktor yang mampu menghidupkan karakter melalui pemahaman terhadap berbagai genre dan kemampuan akting yang stabil.

Agensi juga menyatakan akan bekerja sama secara erat dengannya untuk mengeksplorasi berbagai proyek dan peran baru. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu Gong Myoung memperluas jangkauan aktingnya sekaligus memperlihatkan sisi lain dari kemampuannya kepada penonton.

Gong Myoung memulai debutnya pada 2013 melalui grup aktor 5URPRISE. Sejak saat itu, ia membangun portofolio melalui berbagai drama, termasuk Be Melodramatic, Way Back Love, Second Shot at Love, dan Filing for Love.

Namanya juga semakin dikenal setelah membintangi film komedi populer Extreme Job, yang menjadi salah satu film Korea dengan jumlah penonton tertinggi. Ia turut tampil dalam sejumlah film lain, seperti Hansan: Rising Dragon dan Citizen of a Kind.

Bergabungnya Gong Myoung dengan BH Entertainment membuatnya berada di bawah naungan agensi yang menaungi banyak aktor ternama Korea Selatan.

Nama-nama yang berada dalam daftar artisnya antara lain Lee Byung Hun, Kim Go Eun, Park Bo Young, Han Ji Min, Han Hyo Joo, Park Hae Soo, Jung Ho Yeon, serta Jinyoung dari GOT7.

Dengan jaringan dan dukungan manajemen baru, Gong Myoung memiliki kesempatan untuk menjajaki proyek yang lebih beragam di industri hiburan Korea.

Selain perubahan agensi, perhatian penggemar juga tertuju pada proyek drama terbarunya, Your Ground, yang saat ini sedang dalam proses produksi.

Editor: Hanny Suwindari
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