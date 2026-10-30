Denny Sumargo Ungkap Baby Biel Anak Keempat, Cerita Perjuangan Bersama Olivia Allan Bikin Haru

JawaPos.com - Denny Sumargo bagikan kisah mengharukan mengenai perjalanan dirinya bersama sang istri, Olivia Allan, untuk memiliki buah hati.

Melalui akun Instagram pribadinya, Denny mengungkap bahwa putri mereka, Gabriella Allan Sumargo yang akrab disapa Biel, merupakan anak keempat yang dikandung Olivia setelah melewati berbagai perjuangan.

Sebelum kehadiran Biel, pasangan tersebut telah mengalami tiga kali kehilangan calon buah hati. Kehamilan pertama Olivia terjadi secara alami, tetapi detak jantung janin berhenti ketika usia kandungan memasuki minggu kesembilan.

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Denny dan Olivia kemudian kembali berusaha mendapatkan keturunan melalui program inseminasi. Namun, kehamilan kedua mereka juga tidak berjalan sesuai harapan.

Pada usia kandungan 11 minggu, detak jantung janin kembali berhenti sehingga keduanya harus menghadapi kehilangan untuk kedua kalinya.

Tak menyerah pada keadaan, pasangan ini mencoba program bayi tabung atau in vitro fertilization (IVF) di Penang, Malaysia. Sayangnya, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Mereka kemudian kembali mencoba program bayi tabung di Jakarta dengan harapan dan sikap yang lebih ikhlas terhadap apa pun hasilnya.

Setelah melewati perjalanan panjang dan tiga kali kehilangan calon anak, Denny Sumargo dan Olivia Allan akhirnya menyambut kelahiran Biel pada 27 Juli 2024.