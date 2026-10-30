Tengku Dewi Syok Saat Diberi Tahu Dokter Ada Penyakit Kista di Tubuhnya

Artis Tengku Dewi. (Instagram: dengkudewiputri_tdp)
JawaPos.com - Aktris Tengku Dewi sempat syok ketika mengetahui dirinya mengidap penyakit kista setelah menjalani pemeriksaan ke dokter. Ibu dua anak tersebut sama sekali tidak menyangka mengalami masalah kesehatan yang baru pertama kali dirasakannya sepanjang hidup.
Pengalaman itu bermula ketika Tengku Dewi mengalami menstruasi berkepanjangan hingga lebih dari dua minggu. Kondisi tersebut membuatnya memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter guna mengetahui penyebabnya.
Namun, hasil pemeriksaan justru menunjukkan adanya kista. Diagnosis tersebut sontak membuat Tengku Dewi terkejut karena sebelumnya tidak pernah mengalami kondisi serupa.
"Beberapa bulan belakangan, aku sempat didiagnosis sama dokter kena kista. Dokternya bilang ada kista. Aku syok banget karena pertama kali dalam hidup aku," ungkap Tengku Dewi.
Ia kemudian menceritakan bahwa menstruasi yang berlangsung lebih dari dua minggu menjadi tanda awal yang membuatnya menyadari ada sesuatu yang tidak biasa pada tubuhnya.
"Aku tahunya karena belakangan menstruasi panjang lebih dari dua minggu. Akhirnya aku cek ke dokter dan di situ dikasih tahu ada kista," tuturnya.
Tengku Dewi menduga, perubahan hormon turut berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Menurutnya, kondisi hormon di tubuh perempuan dapat mengalami perubahan akibat berbagai faktor, termasuk kelelahan dan stres.
"Hormon kayaknya nggak stabil. Memang hormon perempuan itu berubah-ubah. Di saat kita capek, stres, itu ngaruh banget ke hormon. Hormonnya jadi ngacak, jadi penyakit," katanya.
Meski sempat dibuat khawatir, Tengku Dewi akhirnya mendapat kabar menggembirakan. Kista yang sebelumnya ditemukan dokter dinyatakan sudah hilang tanpa harus menjalani tindakan operasi.
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