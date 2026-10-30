MD Dikabarkan Garap Film Pulang, Nadia Omara Tegaskan Tak Beri Persetujuan

JawaPos.com - Cerita horor berjudul "Pulang" dari YouTuber Nadia Omara tengah menjadi perbincangan setelah muncul kabar kisah tersebut akan diadaptasi menjadi film layar lebar oleh rumah produksi MD Pictures.

Namun, kabar itu langsung mendapat tanggapan tegas dari Nadia Omara yang mengaku tidak pernah memberikan persetujuan terkait rencana adaptasi tersebut.

Cerita "Pulang" merupakan bagian dari serial Kisah Horor Wawak (KHW) Part 400 yang diunggah melalui kanal YouTube Nadia Omara. Konten berdurasi 2 jam 41 menit tersebut berhasil menarik perhatian jutaan penonton dan telah mengumpulkan lebih dari 56 juta penayangan dalam waktu singkat.

Pencapaian tersebut membuat "Pulang" menjadi salah satu konten horor yang mendapat respons besar dari para penonton. Ceritanya ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet bahkan mengaku menikmati alur kisahnya dan menilai pengalaman menyaksikan konten itu tidak kalah menegangkan dibandingkan menonton film horor di bioskop.

Di tengah popularitas konten tersebut, muncul informasi mengenai kemungkinan adaptasi "Pulang" ke layar lebar. Kabar ini diungkap oleh akun media sosial @sebelumharikamis_ yang menyebut MD Pictures telah mendaftarkan proyek film berjudul "Pulang" ke dalam Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF).

"MD Pictures secara resmi telah mendaftarkan PULANG - KHW Part 400 ke dalam Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film (TPPF). Proyek ini menandai kolaborasi resmi antara MD Pictures dan kreator Nadia Omara. Terkait jadwal tayang, apakah film ini diproyeksikan rilis pada 2027? Hmmm, kita lihat ya," tulis akun tersebut.

Untuk memperkuat pernyataannya, akun tersebut turut mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan pendaftaran proyek film "Pulang" oleh MD Pictures.

Informasi tersebut kemudian mendapat perhatian Nadia Omara. Melalui kolom komentar unggahan tersebut, Nadia memberikan klarifikasi sekaligus membantah adanya kerja sama dengan rumah produksi mana pun untuk mengangkat cerita KHW Part 400 berjudul Pulang menjadi film layar lebar.