Dukun Anti-tonjok Jalil Jampang Jadi Tersangka, Pesulap Merah Beri Sindiran Menohok

Pesulap Merah. Dok JawaPos
JawaPos.com- Marcel Radhival alias Pesulap Merah menyebut dukun Jalil Jampang, sosok yang dikenal sebagai guru perguruan ilmu anti-tonjok, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan atau penganiayaan terhadap seorang ustaz.
Informasi tersebut disampaikan Pesulap Merah melalui pernyataannya dalam bentuk video di akun Instagram pribadinya. Ia menjelaskan, penetapan tersangka itu berkaitan dengan insiden yang terjadi antara Jalil Jampang dan seorang ustaz yang sebelumnya mendatangi perguruan tersebut untuk mencoba berkomunikasi secara baik-baik, namun malah terjadi kekerasan.
Menurut penuturan Marcel Radhival, pertemuan yang awalnya diharapkan berlangsung damai justru berujung keributan. Ia menyebut, Jalil Jampang sempat melayangkan pukulan kepada ustaz tersebut. Tak hanya itu, salah seorang muridnya juga disebut ikut melayangkan dua pukulan.
Situasi kemudian berubah ketika ustaz tersebut memberikan perlawanan dengan menonjok balik dan ternyata tonjolannya kena atau tidak terpental.
"Akibat kejadian itu akhirnya si ustaz melaporkan ke polisi atas tindakan kekerasan dan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Pesulap Merah.
Pernyataan Marcel Radhival tersebut turut menyoroti klaim ilmu anti-tonjok yang selama ini diperagakan oleh perguruan yang dipimpin dukun Jalil Jampang. Marcel bahkan menyindir nama perguruan tersebut melalui kalimat bernada satire.
"Saran saya sih kalau mau, nama perguruan Albatin Alwali ganti aja jadi Alboti Alciuti," ujar Marcel Radhival.
Kasus yang menyeret Jalil Jampang ini terjadi di Padepokan Al Baathin Al Waliyy Indonesia Cabang Sukabumi, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
Peristiwa tersebut bermula ketika sejumlah orang mendatangi padepokan untuk melakukan tabayun atau meminta penjelasan terkait keilmuan batin yang diajarkan di tempat tersebut.
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