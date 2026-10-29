Tasya Farasya Balas Sindiran Mantan Adik Ipar Soal Biaya Rumah Rp50-70 Miliar

Kondisi rumah tangga selebgram Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf tengah menjadi sorotan. (Shafa Nadia/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Tasya Farasya memberikan sindiran keras ditujukan kepada mantan adik iparnya, Ali Haidar. Keduanya terlibat adu komentar terkait biaya pembangunan rumah yang disebut mencapai Rp50-70 miliar.
Tasya melontarkan sindiran tajam setelah Ali menanggapi perbincangan soal nilai pembangunan rumah tersebut. Ali mempertanyakan besarnya anggaran yang beredar dan menyebut biaya bangunan rumah itu sebenarnya hanya sekitar Rp12 miliar.
Komentar itu rupanya memancing reaksi Tasya. Ia kemudian membalas pernyataan Ali Haidar dengan menyinggung uang yang diduga berkaitan dengan persoalan mereka sebelumnya.
“Wuikh cuma 12 M bangunannya. Kalau cuma, balikin dong duit gua plus 400 yang waktu itu,” tulis Tasya Farasya dialamatkan kepada Ali Haidar.
Tak berhenti di situ, Tasya juga memberikan penjelasan tentang komponen biaya yang menurutnya perlu diperhitungkan dalam pembahasan anggaran pembangunan rumah tersebut.
Ia menegaskan bahwa angka Rp50 miliar hingga Rp70 miliar tidak semata-mata merujuk pada biaya bangunan rumah, tetapi juga mencakup sejumlah komponen lain.
“Oh iya, sekalian mikir total 50-70 M itu masuk harga tanah, sipil (oleh PT HWB yang plenger 6 tahun 12 M isinya kopong), interior gue, marmer, finishing. Eh kepanjangan takutnya nggak konek lagi otaknya hehe,” imbuhnya.
Tasya mempersoalkan cara penghitungan biaya rumah yang hanya berfokus pada nilai bangunan. Menurut penjelasannya, harga tanah, pekerjaan sipil, interior, material marmer, hingga tahap penyelesaian akhir juga perlu diperhitungkan.
Sebelum Tasya memberikan tanggapan, pembahasan mengenai anggaran rumah tersebut muncul dari unggahan sebuah akun media sosial yang menyoroti biaya konstruksi proyek artis bernilai puluhan miliar rupiah.
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