Kenapa Bona WJSN dan Jang Se Hyuk Melakukan Perjalanan ke Masa Lalu dalam Drama Dive Into You?

JawaPos.com – Penggemar makin penasaran dengan kelanjutan cerita antara Bona WJSN dan Jang Se Hyuk di drama Korea Dive Into You

Dikutip dari Soompi, Senin (26/10), untuk memperbaiki keadaan, Kim Ji Yeon dan Jang Se Hyuk akan Kembali ke masa lalu di drama Dive Into You

Di drama ini, Kim Ji Yeon (Bona) dari WJSN sebagai Yoon Ha Na, merupakan seorang aktris papan atas yang secara tak terduga bertukar tubuh dengan saudara kembarnya, Yoon Ha Ru (Jang Se Hyuk).

Menariknya, setelah kembali ke masa lalu menggunakan sebuah kamera video lama, si kembar berusaha mencegah kematian cinta pertama Yoon Ha Na, Jung Woo Jae (Park Seo Ham).

Terlihat di episode sebelumnya, Yoon Ha Na dan Yoon Ha Ru telah beberapa kali melakukan perjalanan ke masa lalu demi melindungi orang-orang yang mereka sayangi.

Mereka mencari cara agar tidak kehilangan Jung Woo Jae maupun Seo Ye Rang (Moon Seung You), mereka akhirnya mengungkap jati diri sebenarnya dari sosok Yang Jun Mo (Kang Hyung Suk) yang berbahaya.

Dengan hanya satu kesempatan tersisa, si kembar memulai perjalanan terakhir mereka ke masa lalu, yang makin mendebarkan

Nantinya di episode mendatang menampilkan Yoon Ha Na, Jung Woo Jae, Yoon Ha Ru, dan Seo Ye Rang sedang menikmati kencan ganda yang santai di tepi Sungai Han.

Makin seru, Yoon Ha Na dan Seo Ye Rang terlibat dalam percakapan, Jung Woo Jae dan Yoon Ha Ru justru bersaing sengit dengan bermain bola basket.