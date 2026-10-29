Younha Akhiri Kontrak dengan C9 Entertainment setelah 14 Tahun, Gugat soal Pembayaran

JawaPos.com - Younha akhiri kontrak eksklusifnya dengan C9 Entertainment setelah menjalin kerja sama selama 14 tahun.

Keputusan tersebut muncul di tengah perselisihan mengenai pembayaran hasil penyelesaian atau settlement yang menurut pihak Younha belum dituntaskan.

Meski hubungan profesionalnya dengan agensi telah berakhir, sang penyanyi dipastikan akan tetap melanjutkan aktivitas musiknya.

Menurut laporan allkpop, perwakilan hukum Younha menyatakan bahwa pihaknya telah meminta C9 Entertainment menyelesaikan persoalan pembayaran yang berlangsung cukup lama.

Karena permintaan tersebut dinilai belum dipenuhi, Younha menyampaikan pemberitahuan pengakhiran kontrak pada September 2026.

Perwakilan hukumnya juga mengatakan bahwa C9 Entertainment mengakui melalui dokumen resmi bahwa kontrak tersebut berakhir efektif pada 14 September 2026.

Perselisihan itu kini berlanjut ke jalur hukum. Pada 6 Oktober, Younha mengajukan gugatan terkait pengakhiran kontrak dan pembayaran yang diklaim belum diterimanya.

Nilai yang sempat diberitakan mencapai sekitar 950 juta won, tetapi jumlah akhir serta kewajiban pembayaran masih menjadi bagian dari perselisihan dan perlu ditentukan melalui proses hukum.

Dengan demikian, klaim mengenai pembayaran tersebut belum dapat diperlakukan sebagai putusan hukum yang telah berkekuatan tetap.