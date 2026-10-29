Jungkook BTS Bikin Fans Argentina Terpikat, Dijuluki “Joaquin” Usai Berbahasa Spanyol

JawaPos.com - Jungkook BTS curi perhatian penggemar di Argentina berkat interaksinya yang hangat selama rangkaian konser ARIRANG World Tour.

Kemampuan sang idol mengucapkan ungkapan khas Argentina dalam bahasa Spanyol membuat para penonton bersorak dan ramai membicarakannya di media sosial.

Bahkan, sejumlah penggemar bercanda bahwa Jungkook kini pantas dipanggil “Joaquin”, nama laki-laki yang umum digunakan di negara-negara berbahasa Spanyol.

Menurut laporan allkpop, BTS menggelar tiga konser di Argentina pada 21–24 Oktober di Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata.

Pada hari kedua pertunjukan, Jungkook menyapa penonton dengan menyebut Buenos Aires, lalu memuji energi mereka pada konser sebelumnya dan mengajak penggemar untuk memberikan semangat yang lebih besar.

Momen yang paling menarik perhatian terjadi ketika Jungkook mengucapkan frasa “La recontra rompieron” dengan pelafalan yang dinilai penggemar terdengar akrab dengan gaya bahasa setempat.

Ungkapan tersebut secara bebas dapat diartikan sebagai pujian bahwa penonton tampil luar biasa atau benar-benar mengesankan. Penggunaan bahasa lokal itu membuat interaksi Jungkook terasa semakin dekat dengan ARMY Argentina.

Reaksi penggemar pun bermunculan di media sosial. Sebagian menyebut Jungkook sudah seperti warga Argentina, bahkan bercanda bahwa ia seharusnya segera mendapatkan kewarganegaraan.

Julukan “Joaquin” juga menjadi bahan perbincangan karena dianggap cocok dengan suasana dan antusiasme penggemar setempat. Momen tersebut turut mendapat sorotan dari sejumlah media Argentina.