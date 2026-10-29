Jungkook BTS Bikin Fans Argentina Terpikat, Dijuluki “Joaquin” Usai Berbahasa Spanyol

Jungkook (x @Kpop_herald)
JawaPos.com - Jungkook BTS curi perhatian penggemar di Argentina berkat interaksinya yang hangat selama rangkaian konser ARIRANG World Tour.
Kemampuan sang idol mengucapkan ungkapan khas Argentina dalam bahasa Spanyol membuat para penonton bersorak dan ramai membicarakannya di media sosial.
Bahkan, sejumlah penggemar bercanda bahwa Jungkook kini pantas dipanggil “Joaquin”, nama laki-laki yang umum digunakan di negara-negara berbahasa Spanyol.
Menurut laporan allkpop, BTS menggelar tiga konser di Argentina pada 21–24 Oktober di Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata.
Pada hari kedua pertunjukan, Jungkook menyapa penonton dengan menyebut Buenos Aires, lalu memuji energi mereka pada konser sebelumnya dan mengajak penggemar untuk memberikan semangat yang lebih besar.
Momen yang paling menarik perhatian terjadi ketika Jungkook mengucapkan frasa “La recontra rompieron” dengan pelafalan yang dinilai penggemar terdengar akrab dengan gaya bahasa setempat.
Ungkapan tersebut secara bebas dapat diartikan sebagai pujian bahwa penonton tampil luar biasa atau benar-benar mengesankan. Penggunaan bahasa lokal itu membuat interaksi Jungkook terasa semakin dekat dengan ARMY Argentina.
Reaksi penggemar pun bermunculan di media sosial. Sebagian menyebut Jungkook sudah seperti warga Argentina, bahkan bercanda bahwa ia seharusnya segera mendapatkan kewarganegaraan.
Julukan “Joaquin” juga menjadi bahan perbincangan karena dianggap cocok dengan suasana dan antusiasme penggemar setempat. Momen tersebut turut mendapat sorotan dari sejumlah media Argentina.
Popularitas Jungkook semakin terlihat ketika namanya dilaporkan menempati posisi pertama dalam daftar tren waktu nyata di X Argentina pada hari terakhir konser.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022