Kim Tae Woo g.o.d Rayakan 20 Tahun Debut Solo, Kini Perluas Karier sebagai Produser

JawaPos.com - Kim Tae Woo, vokalis utama grup legendaris g.o.d, merayakan 20 tahun perjalanan karier solonya pada 26 Oktober 2026.

Dua dekade setelah merilis album solo pertamanya, penyanyi dengan karakter vokal kuat ini terus aktif di dunia musik sekaligus memperluas peran di balik layar sebagai produser dan pengembang konten hiburan.

Menurut laporan allkpop, Kim Tae Woo memulai perjalanan solonya melalui album Words I Want to Say yang dirilis pada 26 Oktober 2006.

Langkah tersebut menjadi momen penting baginya untuk menunjukkan warna musik dan emosinya sendiri di luar aktivitas bersama g.o.d, grup yang telah membawanya debut pada 1999.

Sepanjang karier solonya, Kim Tae Woo menghasilkan sejumlah lagu yang memperkuat reputasinya sebagai vokalis, termasuk “Love Rain” yang dirilis pada 2009.

Lagu dengan melodi emosional dan nada tinggi khas dirinya itu menjadi salah satu karya yang paling melekat di benak pendengar.

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Ia juga mengisi sejumlah soundtrack drama Korea, seperti “Dreaming” untuk IRIS dan “High High” untuk A Gentleman’s Dignity.

Di tengah perjalanan solonya, Kim Tae Woo tetap menjaga hubungan musikal dengan anggota g.o.d lainnya. Mereka terus tampil bersama dalam konser dan festival, sekaligus mendukung proyek pribadi satu sama lain.

Baru-baru ini, Kim Tae Woo ikut berpartisipasi dalam tantangan lagu “Go Around” milik Son Ho Young untuk merayakan 20 tahun debut solo rekannya tersebut.