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Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 14.09 WIB

Ibu Kim Sae Ron dan Pengacaranya Dilimpahkan ke Kejaksaan dalam Kasus Kim Soo Hyun

Mendiang Kim Sae Ron (x @kchartsmaster) - Image

Mendiang Kim Sae Ron (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - Perkembangan baru muncul dalam perseteruan hukum antara aktor Kim Soo Hyun dan pihak keluarga mendiang Kim Sae Ron.

Pada 26 Oktober 2026, Gold Medalist, mengumumkan bahwa ibu Kim Sae Ron, pengacara keluarga, serta seorang YouTuber telah dilimpahkan ke kejaksaan setelah penyelidikan polisi terkait sejumlah laporan pidana.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyebaran informasi palsu dan pelanggaran lain yang disebut merugikan sang aktor.

Menurut laporan allkpop, pihak Gold Medalist menyatakan bahwa ibu Kim Sae Ron dan seseorang yang diduga menyamar sebagai bibi mendiang aktris tersebut termasuk pihak yang dilimpahkan tanpa penahanan.

Mereka menghadapi dugaan pelanggaran terkait pencemaran nama baik melalui informasi palsu, penyebaran materi yang melanggar ketentuan hukum, serta percobaan pemaksaan. Agensi juga menyampaikan bahwa ayah Kim Sae Ron tidak dilimpahkan ke kejaksaan.

Penyelidikan terpisah turut menyeret pengacara keluarga, Bu Ji Seok, dan YouTuber Kwon Young Chan, yang mengelola kanal Kwon Young Chan TV.

Menurut keterangan agensi, Bu Ji Seok menghadapi dugaan pencemaran nama baik, sedangkan Kwon diduga melanggar ketentuan hukum terkait penyebaran materi tertentu.

Gold Medalist juga menuduhkan adanya penggunaan materi yang dimanipulasi, termasuk percakapan KakaoTalk dan rekaman suara berbasis kecerdasan buatan, dalam konferensi pers sebelumnya. Tuduhan tersebut merupakan klaim pihak agensi dan belum boleh dianggap sebagai putusan bersalah.

Perselisihan ini bermula pada Maret 2025, ketika keluarga Kim Sae Ron dan kanal YouTube Garo Sero Research Institute menyampaikan tuduhan mengenai hubungan Kim Soo Hyun dengan mendiang aktris tersebut saat masih di bawah umur.

Kim Soo Hyun mengakui pernah menjalin hubungan dengan Kim Sae Ron, tetapi membantah bahwa hubungan itu dimulai ketika sang aktris masih di bawah umur.

Editor: Hanny Suwindari
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