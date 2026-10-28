Brisia Jodie Ungkap Jenis Kelamin Anak Pertama, HPL Akhir Desember 2026

Brisia Jodie dan suaminya Jonathan Alden. (Instagram: brisiajodie96)
JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari pasangan Brisia Jodie dan Jonathan Alden. Keduanya tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka yang diperkirakan berjenis kelamin laki-laki.
Proses persalinan rencananya akan dilaksanakan di sebuah rumah sakit pada akhir Desember 2026 mendatang setelah perayaan Natal.
Brisia Jodie mengungkapkan bahwa dirinya dan Jonathan Alden telah mengetahui jenis kelamin calon buah hati mereka. Kehadiran bayi laki-laki tersebut bakal menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga besar.
“Iya, anaknya laki-laki. Kebetulan di keluarga ini belum ada cucu laki-laki, jadi anak ini bikin sempurna keluarga,” kata Jodie.
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Meski demikian, Jodie mengaku tidak mempermasalahkan jenis kelamin anak pertamanya. Baginya, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama merupakan anugerah yang patut disyukuri.
“Kalau aku sebenarnya apa saja sih, mau laki atau perempuan sama saja,” ujarnya.
Selain membagikan kabar tentang jenis kelamin anak pertamanya, Jodie juga bercerita tentang kondisi kehamilannya. Ia mengaku tidak mengalami mual atau gangguan apa pun sejak awal kehamilan.
Kondisi tersebut membuatnya tetap bisa menikmati makanan tanpa banyak pantangan akibat rasa mual yang kerap dialami sejumlah ibu hamil.
“Nggak ada mual sih. Dari awal hamil puji Tuhan nggak pernah mual sampai sejauh ini. Aku hamil kebo banget, makan apa saja oke,” tuturnya.
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