Andrea Florenza Buktikan Sineas Indonesia Bisa Bersaing di Industri Film Global

JawaPos.com – Andrea Florenza mengambil keputusan besar meninggalkan Indonesia pada 2022. Ia memilih Los Angeles sebagai tempat untuk mengembangkan kecintaannya pada film sekaligus membangun karier di industri perfilman internasional. Perempuan yang tumbuh besar di Indonesia ini tidak semata-mata mengejar popularitas. “Alasan utama saya adalah untuk belajar karena di sini pusat industri film dunia,” paparnya.

Menurut Andrea, Los Angeles menawarkan budaya produksi dan tingkat persaingan yang sulit dijangkau jika ia hanya berada di luar ekosistem tersebut. “Saya memahami jika saya mau terus berkembang sebagai filmmaker dan produser, saya harus berada di lingkungan yang benar-benar menantang saya,” terang Andrea mengenang kepindahannya.

Indonesia akan selalu menjadi rumah bagi Andrea. “Di sana kecintaan saya terhadap film bermula. Namun, Los Angeles menawarkan budaya produksi dan tingkat persaingan yang menantang dan tidak bisa saya akses hanya dari luar,” imbuhnya.

Kepindahan Andrea dari Jakarta ke Los Angeles juga dilandasi keinginan memperluas representasi sineas Indonesia di industri perfilman internasional. Ia ingin menunjukkan bahwa filmmaker dari Indonesia mampu bersaing secara global tanpa harus meninggalkan identitas dan perspektif budayanya sendiri.

“Saya ingin membuktikan bahwa sineas Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional, bukan dengan berpura-pura menjadi orang lain, melainkan dengan membawa perspektif dan etos kerja kita sendiri ke dalam industri,” ungkap Andrea.

Empat tahun berselang, keputusan itu mengantarkan Andrea menghasilkan portofolio lebih dari 30 proyek film dan konten digital. Mulai dari film naratif independen, serial vertikal untuk platform digital, hingga film yang disutradarainya sendiri.

Andrea Florenza saat berada di lokasi syuting di Los Angeles, Amerika Serikat. (Istimewa).

Andrea, yang saat itu masih berusia 20 tahun mendapat kepercayaan dalam berbagai posisi di balik layar. “Satu pekerjaan yang dilakukan maksimal akan membuka pintu untuk pekerjaan berikutnya,” terang Andrea.

Ia ingin memahami standar produksi global sekaligus membangun jaringan. Namun kepindahan itu berarti keluar dari zona nyaman. Andrea harus cepat beradaptasi dengan lingkungan dan tantangan baru. Salah satunya membangun kepercayaan di Amerika Serikat.

Ia menjalankan berbagai peran, mulai produser, line producer, production coordinator, hingga assistant director. Pengalaman itu membentuk sosok Andrea dalam berbagai aspek. Mulai dari perencanaan, koordinasi kru, pengelolaan anggaran, hingga memastikan proses pengambilan gambar berjalan sesuai rencana.