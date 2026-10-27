Sedang Berduka, Seo Hyun Jin Kehilangan Ayahanda yang Meninggal Dunia

JawaPos.com – Kabar duka datang dari aktris Korea Seo Hyun Jin, dimana sang ayahanda dikabarkan telah meninggal dunia.

Dikutip dari laman Soompi, Selasa (27/10), agensi Seo Hyun Jin, Management SOOP, mengumumkan, “Ayah Seo Hyun Jin baru saja meninggal dunia.”

Tentunya penggemar sangat terpukul dengan kabar duka ini, sang aktris pun diketahui menyayangi ayahnya sepenuh hati.

“Karena ia dan keluarganya saat ini sedang dalam proses mempersiapkan pemakaman, maka tidak ada altar peringatan yang disiapkan,” ungkap agensi

“Kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada Seo Hyun Jin dan keluarganya di masa yang penuh duka ini,” lanjutnya

Seo Hyun-jin lahir 27 Februari 1985, dikenal sebagai seorang aktris dan penyanyi asal Korea Selatan, ia memulai debutnya sebagai vokalis grup vokal wanita Korea Selatan, M.I.L.K.

Namun setelah grupnya bubar, ia sempat merilis lagu sebagai penyanyi solo sebelum akhirnya beralih ke dunia seni peran pada tahun 2006.

Aktingnya melalui musikal The Sound of Music (2006) disukai, yang kemudian diikuti dengan penampilannya di berbagai serial televisi dan film.

Adapun peran utamanya sebagai Oh Hae-young dalam serial komedi romantis Another Miss Oh (2016), yang membuatnya semakin dikenal luas.