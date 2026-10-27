Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin Bertemu Kembali Setelah 10 Tahun dalam The Perfect Lie, Saling Memuji

JawaPos.com – Memiliki kepopuleran, aktor Korea Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin berbagi kesan mereka saat dipertemukan kembali untuk pertama kalinya setelah 10 tahun dalam drama The Perfect Lie

Dikutip dari laman Soompi, Selasa (27/10), drama ini thriller psikologis ini mengisahkan seorang pria dan seorang wanita dengan keterangan berbeda mengenai ingatan yang sama

Menariknya, drama ini menjadi ajang reuni bagi Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin, yang sebelumnya pernah beradu peran dalam serial populer Dr. Romantic 10 tahun lalu.

Keduanya menampilkan konflik berbeda, di mana karakter yang mereka perankan saling berbenturan terkait pertanyaan utama, siapa sebenarnya yang mengatakan kebenaran?

Yoo Yeon Seok mengatakan, “Meskipun kami bertemu lagi setelah 10 tahun, rasanya justru terasa akrab dan nyaman, bukan canggung.”

Karena saya saling percaya, kami bisa saling mengandalkan dan mendapatkan energi akting satu sama lain saat melakoni adegan-adegan yang menguras emosi.

Ia melanjutkan, “Ketegangan antara kedua karakter serta perubahan emosi mereka menjadi aspek penting dalam drama ini.”

Menurut saya, Seo Hyun Jin adalah aktris yang sangat peka terhadap perkataan dan tindakan lawan mainnya

Seo Hyun Jin juga memuji kemampuan Yoo Yeon Seok dalam beradaptasi di lokasi syuting serta ide-ide kreatif yang dimilikinya.