Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Selasa, 27 Oktober 2026 | 17.39 WIB

Dikaitkan dengan Mendiang Aktris Korea Kim Sae Ron, Agensi Kim Soo Hyun Rilis Pembaruan Proses Hukum

Kim Soo Hyun. Sumber Foto: Soompi - Image

Kim Soo Hyun. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Setelah dikatikan dengan mendiang aktris Korea Kim Sae Ron, Kim Soo Hyun kini mengungkapkan hasil tindakan hukum terkait kasus tersebut

Dikutip dari laman Soompi, Selasa (27/10), GOLD MEDALIST selaku agensi mengungkap  bahwa rekan-rekan dari Kim Se Eui, pengelola saluran YouTube HoverLab Inc. telah ditetapkan menghadapi tuntutan pidana

Selain itu, ada ibu dari mendiang dan seseorang yang menyamar sebagai bibinya, yang juga masuk dalam pidana, kasus mereka pun telah dilimpahkan ke kejaksaan.

GOLDMEDALIST mengatakan bahwa penangkapan dan pendakwaan sebelumnya terhadap Kim Se Eui dari HoverLab Inc. (Garosero Research Institute) terkait kasus ini, terlibat dalam serangkaian pelanggaran

Pihak-pihak yang dilimpahkan ke kejaksaan kali ini mencakup ibu dari mendiang dan individu yang menyamar sebagai bibi dari mendiang.

Adapun  tuduhan yang diajukan, antara lain pelanggaran Undang-Undang tentang Promosi Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi serta Perlindungan Informasi

Mereka menyebut, pihak kepolisian juga melakukan penyelidikan terpisah atas inisiatif sendiri (ex officio) terhadap pihak-pihak lain yang sebelumnya tidak tercantum dalam pengaduan awal.

Kasus Pengacara Boo Ji Seok, penasihat hukum keluarga yang berduka, pengguna materi palsu dan Kwon Young Chan, pengelola saluran YouTube Kwon Young Chan TV telah dilimpahkan ke pihak kejaksaan.

Kasus pengacara Boo Ji Seok dilimpahkan ke kejaksaan,  ia melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi serta Perlindungan Informasi

Sementara itu, Kwon Young Chan dilimpahkan ke kejaksaan atas tuduhan melanggar Undang-Undang tentang Kasus Khusus Mengenai Hukuman Kejahatan Seksual

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore