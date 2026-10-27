Dikaitkan dengan Mendiang Aktris Korea Kim Sae Ron, Agensi Kim Soo Hyun Rilis Pembaruan Proses Hukum

JawaPos.com – Setelah dikatikan dengan mendiang aktris Korea Kim Sae Ron, Kim Soo Hyun kini mengungkapkan hasil tindakan hukum terkait kasus tersebut

Dikutip dari laman Soompi, Selasa (27/10), GOLD MEDALIST selaku agensi mengungkap bahwa rekan-rekan dari Kim Se Eui, pengelola saluran YouTube HoverLab Inc. telah ditetapkan menghadapi tuntutan pidana

Selain itu, ada ibu dari mendiang dan seseorang yang menyamar sebagai bibinya, yang juga masuk dalam pidana, kasus mereka pun telah dilimpahkan ke kejaksaan.

GOLDMEDALIST mengatakan bahwa penangkapan dan pendakwaan sebelumnya terhadap Kim Se Eui dari HoverLab Inc. (Garosero Research Institute) terkait kasus ini, terlibat dalam serangkaian pelanggaran

Pihak-pihak yang dilimpahkan ke kejaksaan kali ini mencakup ibu dari mendiang dan individu yang menyamar sebagai bibi dari mendiang.

Adapun tuduhan yang diajukan, antara lain pelanggaran Undang-Undang tentang Promosi Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi serta Perlindungan Informasi

Mereka menyebut, pihak kepolisian juga melakukan penyelidikan terpisah atas inisiatif sendiri (ex officio) terhadap pihak-pihak lain yang sebelumnya tidak tercantum dalam pengaduan awal.

Kasus Pengacara Boo Ji Seok, penasihat hukum keluarga yang berduka, pengguna materi palsu dan Kwon Young Chan, pengelola saluran YouTube Kwon Young Chan TV telah dilimpahkan ke pihak kejaksaan.

Kasus pengacara Boo Ji Seok dilimpahkan ke kejaksaan, ia melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi serta Perlindungan Informasi