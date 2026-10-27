Taskya Namya Ungkap Beratnya Adegan Pemerkosaan di Film Rambut Sewu

JawaPos.com - Taskya Namya mengaku harus menghadapi tantangan yang terasa cukup emosional dan berat saat menjalani adegan pemerkosaan dalam film horor Rambut Sewu: Satu Langkah Getih.

Aktris 32 tahun yang memerankan karakter Marni tersebut menyatakan sampai menangis tanpa henti ketika melakoni adegan yang menguras emosi itu. Dia sangat merasakan kondisi memprihatikan yang dialami Marni.

“Ada adegan pemerkosaan, jujur aku menjalankannya berat banget. Aku sampai nangis,” ujar Taskya Namya dalam jumpa pers di bilangan Epicentrum, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (26/10).

Pengalaman tersebut menjadi salah satu tantangan Taskya dalam menghidupkan karakter Marni. Adegan kekerasan seksual yang dihadirkan dalam film ini juga menjadi bagian dari cerita yang membawa penonton untuk menyelami sisi gelap keputusan manusia dan konsekuensi yang mengikutinya.

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Film produksi MIKA Entertainment ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 5 November 2026. Selain menghadirkan teror horor, Rambut Sewu: Satu Langkah Getih berupaya mengeksplorasi mitos lokal Jawa yang dianggap belum banyak diangkat ke layar lebar.

Riset Mitos Jawa Lebih dari Tiga Bulan Produser M Zakir Rasyidin menjelaskan, pengembangan film ini berawal dari keinginan tim produksi untuk menggali kekayaan mitos dan kepercayaan lokal, khususnya yang berkembang di masyarakat Jawa.

Tim produksi kemudian melakukan riset lapangan selama lebih dari tiga bulan untuk menelusuri cerita yang berkaitan dengan ritual Rambut Sewu. Hasil penelusuran tersebut menjadi salah satu fondasi dalam membangun cerita film.

“Kita melihat banyak sekali mitos-mitos lokal, terutama di Jawa, yang harusnya kita angkat (ke medium film). Kami mencoba mencari tahu, ternyata kita menemukan ritual bernama Rambut Sewu. Kita riset lebih tiga bulan, kita menemukan banyak cerita di lapangan dan akhirnya kita buatkan filmnya,” ujar Zakir.