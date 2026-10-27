10 Bulan Menikah, Shin Min-a Bongkar Kebiasaan Manis Kim Woo-bin yang Bikin Baper

JawaPos.com - Shin Min-a bagikan cerita manis mengenai kehidupan rumah tangganya bersama Kim Woo-bin. Dalam cuplikan acara tvN You Quiz on the Block, ia mengungkapkan kebiasaan kecil yang sering terjadi di rumah, termasuk cara sang suami menunjukkan kasih sayang.

Cerita tersebut memperlihatkan sisi romantis pasangan yang telah menjalin hubungan selama lebih dari satu dekade sebelum menikah.

Menurut laporan OSEN, akun resmi You Quiz on the Block merilis video pratinjau yang memperlihatkan Shin Min-a berbincang dengan pembawa acara Yoo Jae-suk.

Dalam kesempatan itu, Yoo Jae-suk bertanya apakah ada kalimat yang sering diucapkan Shin Min-a dan Kim Woo-bin tanpa disadari ketika berada di rumah.

Shin Min-a menjawab dengan santai bahwa dirinya kerap mengatakan, “Paketnya sudah datang,” lalu meminta sang suami segera membuka banyak kiriman yang tiba.

Jawaban tersebut mengundang tawa karena Shin Min-a mengaku paket terus berdatangan meskipun tidak ada orang yang berkunjung ke rumah mereka.

Yoo Jae-suk ikut menimpali bahwa membuka paket bukan pekerjaan sederhana, sebab mereka harus melepas label alamat dan membereskan kotak-kotak yang menumpuk.

Percakapan ringan itu memperlihatkan keseharian pasangan selebritas yang terasa dekat dengan kehidupan rumah tangga pada umumnya.

Suasana kemudian berubah semakin romantis ketika Yoo Jae-suk bertanya mengenai pujian yang sering diterima Shin Min-a dari suaminya.