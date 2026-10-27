Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 27 Oktober 2026 | 16.57 WIB

10 Bulan Menikah, Shin Min-a Bongkar Kebiasaan Manis Kim Woo-bin yang Bikin Baper

Shin Min Ah (x @tang_kira) - Image

Shin Min Ah (x @tang_kira)

JawaPos.com - Shin Min-a bagikan cerita manis mengenai kehidupan rumah tangganya bersama Kim Woo-bin. Dalam cuplikan acara tvN You Quiz on the Block, ia mengungkapkan kebiasaan kecil yang sering terjadi di rumah, termasuk cara sang suami menunjukkan kasih sayang.

Cerita tersebut memperlihatkan sisi romantis pasangan yang telah menjalin hubungan selama lebih dari satu dekade sebelum menikah.

Menurut laporan OSEN, akun resmi You Quiz on the Block merilis video pratinjau yang memperlihatkan Shin Min-a berbincang dengan pembawa acara Yoo Jae-suk.

Dalam kesempatan itu, Yoo Jae-suk bertanya apakah ada kalimat yang sering diucapkan Shin Min-a dan Kim Woo-bin tanpa disadari ketika berada di rumah.

Shin Min-a menjawab dengan santai bahwa dirinya kerap mengatakan, “Paketnya sudah datang,” lalu meminta sang suami segera membuka banyak kiriman yang tiba.

Jawaban tersebut mengundang tawa karena Shin Min-a mengaku paket terus berdatangan meskipun tidak ada orang yang berkunjung ke rumah mereka.

Yoo Jae-suk ikut menimpali bahwa membuka paket bukan pekerjaan sederhana, sebab mereka harus melepas label alamat dan membereskan kotak-kotak yang menumpuk.

Percakapan ringan itu memperlihatkan keseharian pasangan selebritas yang terasa dekat dengan kehidupan rumah tangga pada umumnya.

Suasana kemudian berubah semakin romantis ketika Yoo Jae-suk bertanya mengenai pujian yang sering diterima Shin Min-a dari suaminya.

Awalnya, sang aktris mengaku malu untuk menceritakannya secara langsung. Namun, setelah terus didesak, ia akhirnya mengungkapkan bahwa Kim Woo-bin sering mengatakan dirinya cantik.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
The Remarried Empress yang Dibintangi Shin Min-a hingga Just Ji Hoon Resmi Tayang November 2026 - Image
Music & Movie

The Remarried Empress yang Dibintangi Shin Min-a hingga Just Ji Hoon Resmi Tayang November 2026

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06.39 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore