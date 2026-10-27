Eun Ga-eun Alami Mual saat Perjalanan ke Gyeongju, Park Hyun-ho Mulai Berharap Anak Kedua

JawaPos.com - Eun Ga-eun dan suaminya, Park Hyun-ho, menjadi sorotan setelah muncul dugaan mengenai kemungkinan kehamilan anak kedua mereka.

Momen tersebut diperlihatkan dalam episode terbaru program Mr. House Husband Season 2, ketika pasangan ini melakukan perjalanan ke Gyeongju, Provinsi Gyeongsang Utara, untuk menghadiri sebuah acara bersama pasangan lainnya.

Menurut laporan OSEN, perjalanan tersebut diwarnai tingkah Eun Ga-eun yang mendadak memiliki nafsu makan besar. Ia menghabiskan bekal buah yang awalnya disiapkan untuk sang suami, kemudian menyantap berbagai camilan saat berhenti di tempat istirahat.

Namun, setelah makan cukup banyak, Eun Ga-eun mulai mengeluhkan perutnya yang tidak nyaman. Saat tiba di ruang tunggu acara, ia kembali merasa mual setelah mencium aroma makanan dari kotak bekal yang disediakan panitia.

Melihat kondisi istrinya, Park Hyun-ho mulai mempertanyakan kemungkinan kehamilan anak kedua. Eun Ga-eun sendiri sempat memeriksa kalender ketika rasa mualnya berlanjut.

Park kemudian pergi ke apotek untuk mencari sesuatu yang bisa membantu kondisi sang istri. Ketika kembali, ia menyerahkan jarum penusuk untuk mengeluarkan sedikit darah, lalu mengejutkan Eun Ga-eun dengan mengeluarkan alat tes kehamilan.

Park menjelaskan bahwa ia tidak menemukan obat pencernaan yang ditujukan bagi ibu hamil. Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya telah meminta pendapat ibunya.

Dalam percakapan tersebut, sang ibu bercerita bahwa ia baru-baru ini bermimpi dikejar ular. Mimpi itu dianggap mungkin berkaitan dengan taemong, istilah Korea untuk mimpi yang dipercaya sebagai pertanda kehamilan atau kelahiran bayi.

Karena mimpi tentang ular juga dikaitkan dengan kehamilan anak pertama mereka, Seo-won, Park semakin berharap keluarga mereka akan bertambah.