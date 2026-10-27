OH MY GIRL Ungkap Konsep Geek-Chic untuk Fan Meeting di Seoul pada November 2026

Oh My Girl (x @soompi)
JawaPos.com - OH MY GIRL perkenalkan konsep unik untuk fan meeting mendatang berjudul 2026 OH MY GIRL FANMEETING ‘CODE NAME: OMG’.
Menurut laporan allkpop, grup tersebut merilis foto konsep grup dan individu melalui media sosial resmi mereka.
Dalam foto-foto tersebut, Hyojung, Mimi, Seunghee, dan Yubin tampil dengan gaya geek-chic yang memadukan kesan intelektual, penampilan modis, serta aura karismatik ala agen rahasia.
Setiap anggota mendapatkan identitas khusus yang mencerminkan karakter dan keunggulan masing-masing. Hyojung berperan sebagai “LEADER” yang memimpin jalannya misi, sementara Mimi menjadi “VANGUARD” dengan kemampuan fisik yang menonjol.
Seunghee mengambil peran “STRIKER”, sosok dengan refleks cepat dan respons sigap, sedangkan Yubin menjadi “STRATEGIST” yang bertugas menganalisis situasi dan menyusun strategi.
Konsep CODE NAME: OMG mengangkat cerita tentang OH MY GIRL yang menjalankan misi rahasia khusus untuk Miracle, nama fandom mereka.
Melalui tema tersebut, keempat anggota tidak hanya menampilkan visual yang berbeda dari biasanya, tetapi juga menghadirkan karakter masing-masing dalam satu cerita yang saling terhubung. Foto konsep ini menjadi bagian dari pengenalan suasana fan meeting yang akan datang.
Fan meeting di Seoul dijadwalkan berlangsung pada 22 November 2026 di Grand Auditorium Donghae Arts and Culture Center, Universitas Kwangwoon.
Acara ini menjadi kesempatan bagi Hyojung, Mimi, Seunghee, dan Yubin untuk bertemu langsung dengan penggemar melalui penampilan dan aktivitas yang disiapkan dengan konsep agen rahasia tersebut.
Setelah acara di Seoul, OH MY GIRL juga direncanakan melanjutkan rangkaian fan meeting ke sejumlah kota Asia, termasuk Tokyo, Hong Kong, dan Taipei.
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Jawa Pos
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