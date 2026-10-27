LAIKA dan Sutradara Animasi Hollywood Bahas Masa Depan Film Animasi di SCAD Savannah Film Festival

JawaPos.com - Perkembangan film animasi Hollywood menjadi sorotan dalam acara Pixels and Pencils yang digelar bersama Variety di SCAD Savannah Film Festival 2026.

Panel tahunan ini mempertemukan para sutradara di balik sejumlah film animasi yang menarik perhatian tahun ini, termasuk Travis Knight dari Wildwood, Brad Bird dari Ray Gunn, dan Daniel Chong dari Hoppers.

Diskusi tersebut menyoroti keberagaman pendekatan kreatif dalam animasi serta peluang menghadirkan cerita yang dapat dinikmati oleh penonton dari berbagai kelompok usia.

Menurut pengumuman resmi Savannah College of Art and Design (SCAD) pada 29 September 2026, acara tahun ini juga menghadirkan Joel Crawford dan Januel P. Mercado dari Forgotten Island, serta Leah Nelson dari Tangles.

Melalui sesi diskusi dan pemutaran film, para pembuat film mendapat kesempatan untuk membagikan proses kreatif, tantangan produksi, dan pendekatan visual yang digunakan dalam karya mereka. Festival edisi ke-29 berlangsung pada 24–31 Oktober 2026 di Savannah, Georgia.

Salah satu karya yang menjadi perhatian adalah Wildwood, film fantasi animasi stop-motion produksi LAIKA yang disutradarai Travis Knight.

Film ini mengikuti petualangan Prue, seorang gadis yang memasuki hutan ajaib demi menyelamatkan adik bayinya.

Berbeda dari banyak film animasi keluarga, Wildwood memiliki klasifikasi PG-13 di Amerika Serikat karena memuat kekerasan fantasi yang kuat dan materi tematik tertentu.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa animasi juga dapat digunakan untuk menyampaikan cerita yang lebih gelap dan kompleks.