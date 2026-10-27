Wildwood Hadir dengan Animasi Stop-Motion, Travis Knight Ungkap Kekhawatiran soal AI

michael buckner ./variety.com
JawaPos.com - Sutradara Wildwood, Travis Knight, menyampaikan pandangannya mengenai penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam industri hiburan Hollywood.
Meski mengakui AI sebagai teknologi yang luar biasa, Knight menegaskan bahwa dirinya tidak mendukung penggunaan AI generatif untuk menggantikan peran seniman dalam proses kreatif.
Baginya, teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu manusia menyampaikan gagasan, bukan mengambil alih pekerjaan yang membutuhkan pengalaman dan ekspresi artistik.
Menurut laporan Variety, Knight menyampaikan pandangan tersebut saat menghadiri pemutaran perdana Amerika Serikat Wildwood di AFI Fest.
Ia menjelaskan bahwa studio LAIKA tetap memanfaatkan teknologi dalam pembuatan film, mulai dari komputer hingga pencetakan 3D.
Namun, menurutnya, teknologi memiliki nilai ketika digunakan oleh seniman untuk memperluas kemampuan mereka. Kekhawatiran muncul ketika teknologi justru menggantikan manusia yang menjadi sumber utama kreativitas.
Knight juga menyoroti keterbatasan AI generatif dalam menyampaikan emosi manusia. Menurutnya, kisah tentang kehilangan, cinta, rasa sakit, dan pengalaman hidup harus berasal dari seseorang yang benar-benar memahami perasaan tersebut.
Ia berpendapat bahwa karya seni tidak hanya dinilai dari hasil visualnya, tetapi juga dari pengalaman, perhatian, dan proses panjang yang dituangkan para pembuatnya.
Karena itu, ia memandang sentuhan manusia sebagai bagian penting yang tidak seharusnya dihilangkan dari proses pembuatan film.
Pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan LAIKA yang dikenal melalui film animasi stop-motion seperti Coraline dan ParaNorman.
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