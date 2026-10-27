Mantan Kekasih Kim Hyun Joong Bangun Karier Baru sebagai TikToker, Fokus pada Konten Kecantikan

JawaPos.com - Mantan kekasih penyanyi sekaligus aktor Korea Selatan Kim Hyun Joong kembali menjadi perhatian publik setelah memulai aktivitas sebagai kreator TikTok dengan nama SeeU.

Ia kini bergabung dengan agensi siaran langsung TikTok, Lightning Central, dan mulai berinteraksi dengan pengikut melalui sesi live.

Kemunculannya di platform tersebut turut menghidupkan kembali perhatian publik terhadap perjalanan hidupnya serta hubungan masa lalu dengan mantan personel SS501 itu.

Menurut laporan Zapzee, SeeU melakukan siaran langsung pada 22 Oktober dan mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak panggilan setelah debut sebagai kreator.

Ia juga bercerita tentang rutinitas paginya yang padat karena harus mengurus kebutuhan putranya, termasuk mempersiapkan anak tersebut untuk berangkat sekolah.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa putranya tumbuh dengan baik, berprestasi di sekolah, dan memiliki banyak hal yang membuatnya bangga sebagai seorang ibu.

SeeU juga berencana memperluas aktivitasnya melalui konten kecantikan, kebugaran, kesehatan, dan hiburan. Bersama Lightning Central, ia akan menjalani siaran langsung secara rutin untuk membangun komunikasi dengan penonton.

Meski begitu, belum ada kepastian apakah aktivitas tersebut nantinya akan berkembang menjadi karier hiburan yang lebih luas di luar platform digital.

Nama SeeU sebelumnya dikenal publik melalui hubungan yang dijalinnya dengan Kim Hyun Joong selama sekitar tiga tahun sejak 2012.