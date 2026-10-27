Kontroversi Dugaan Bullying Kembali Disorot, Go Min Si Tak Hadiri Acara Drama Netflix

JawaPos.com - Go Min Si tidak menghadiri konferensi pers serial Netflix terbarunya, Dead-End Job, yang berlangsung pada 28 Oktober 2026 di kawasan Yeouido, Seoul.

Ketidakhadirannya menjadi perhatian publik karena namanya masih dikaitkan dengan kontroversi dugaan perundungan di sekolah yang mencuat pada 2025.

Meski demikian, pihak Netflix menyampaikan bahwa absennya sang aktris berkaitan dengan jadwal pekerjaan lain yang sedang dijalaninya.

Menurut laporan Zapzee, Netflix mengonfirmasi bahwa Go Min Si sedang menjalani proses syuting proyek lain sehingga tidak dapat menghadiri acara promosi tersebut.

Konferensi pers Dead-End Job rencananya akan dihadiri sutradara Kim Da Min, kepala perencanaan Han Jun Hee, serta para pemain Kim Min Ha dan Lee Hee Joon. Sementara itu, Lee Jae Wook juga tidak dapat hadir karena sedang menjalani wajib militer.

Ketidakhadiran Go Min Si kembali menarik perhatian karena sebelumnya ia juga tidak menghadiri sejumlah acara publik yang berkaitan dengan proyek tersebut, termasuk kegiatan di Festival Film Internasional Busan ke-31.

Namun, alasan yang disampaikan untuk konferensi pers kali ini adalah bentroknya jadwal syuting. Karena itu, ketidakhadirannya tidak dapat dijadikan bukti bahwa kontroversi yang pernah menerpanya menjadi penyebab langsung keputusan tersebut.

Kontroversi itu bermula pada Mei 2025, ketika sejumlah unggahan anonim menuduh Go Min Si melakukan perundungan terhadap teman sekolahnya. Tuduhan tersebut mencakup dugaan penghinaan verbal dan pemerasan.

Agensi Mystic Story membantah tuduhan itu dan menyebutnya sebagai informasi yang tidak benar.